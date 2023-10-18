سياسة
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"فقط عبر معبر رفح".. بايدن يعلن موافقة إسرائيل على إدخال مساعدات إلى غزة
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلبه إدخال مساعدات إنسانية عبر مصر إلى قطاع غزة، قائلاً إن واشنطن "تدعم بالكامل حماية أرواح المدنيين".  كما جدّد الرئيس الأمريكي تأكيد تمسكه بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
"فقط عبر معبر رفح".. بايدن يعلن موافقة إسرائيل على إدخال مساعدات إلى غزة
بايدن يعلن موافقة إسرائيل على إدخال مساعدات إلى غزة فقط عبر معبر رفح / صورة: AA
18 أكتوبر 2023

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على طلبه إدخال مساعدات إنسانية عبر مصر إلى قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي في نهاية زيارة استغرقت عدّة ساعات لتل أبيب: "الولايات المتحدة تدعم بالكامل حماية أرواح المدنيين في أثناء الصراع".

وأضاف: "السكان في غزة بحاجة إلى الغذاء والماء والأدوية، واليوم طلبت من الحكومة الإسرائيلية السماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة".

من جهته قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إن إسرائيل لن تسمح بدخول الإمدادات الإنسانية من جانبها على الحدود إلى غزة لكنها لن تمنع دخول المساعدات القادمة من مصر.

وذكر المكتب في بيان "بناءً على طلب الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، لن تمنع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية من مصر ما دامت تقتصر على الغذاء والماء والدواء للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية من أراضيها إلى قطاع غزة من دون إعادة الرهائن".

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على السماح بنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة، بناء على تفاهم سيجري بموجبه فحص طبيعة المساعدات وشريطة أن تصل إلى المدنيين وليس إلى "حماس".

وأشار بايدن إلى أن هذا الأمر سيجري "بالعمل من كثب مع الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة".

وتابع: "أعلن اليوم تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الأمريكية الجديدة للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ولليوم الثاني عشر تواصل إسرائيل شنّ غارات مكثفة على غزة، وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

من جهة ثانية، شدّد بايدن على أن إدارته "ستضمن التفوق العسكري لإسرائيل، وستطلب في وقت لاحق من هذا الأسبوع من الكونغرس الموافقة على حزمة غير مسبوقة لدفاع إسرائيل، وسنبقي القبة الحديدية مزودة بالكامل بالذخيرة".

وأكّد أنه "لا أولوية أعلى من إطلاق سراح الرهائن" في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه سيُطلب من الصليب الأحمر العمل على زيارة الأسرى.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردّاً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

وخلال العملية، اقتادت حركة "حماس" ومسلحون من فصائل فلسطينية أخرى "عشرات الإسرائيليين بينهم جنود وضباط"، خلال عملية تسلل واسعة النطاق لمستوطنات غلاف غزة، وفق ما أعلنت الحركة حينها.

وفي السياق، جدّد الرئيس الأمريكي تأكيد تمسكه بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وقال: "إسرائيل ليست وحيدة ونحن معها وإسرائيل لن تذهب إلى أي مكان، إسرائيل ستبقى يهودية إلى الأبد".

وأضاف: "قلت كثيراً لو أن إسرائيل لم تكن موجودة لكان يتعيّن علينا اختراعها.. يجب أن تعود إسرائيل لكي تكون المكان الآمن للشعب اليهودي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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