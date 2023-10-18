قالت أعلى محكمة إدارية في فرنسا الأربعاء، إنه يجب حظر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين على أساس كل حالة على حدة، مؤيدةً تعليمات وزير الداخلية الفرنسي بحظر جميع الاحتجاجات الداعمة لفلسطين.

وكان وزير الداخلية الفرنسي أمر بحظر "الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، لأنها من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام"، عبر مذكرة أُرسلت إلى سلطات الشرطة الإقليمية بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول،

وأيد مجلس الدولة صحة المذكرة، لكنه قال إن السلطات المحلية لا يمكنها حظر الاحتجاج بناءً على المذكرة فقط أو حقيقة أن الاحتجاج يهدف إلى دعم الفلسطينيين.

وأوضح المجلس أنه بسبب التوتر وتصاعد معاداة السامية في فرنسا، فإن الاحتجاجات التي تدعم حماس "ذات طبيعة تثير اضطرابات في النظام العام".

وطعنت منظمة (كوميتيه أكسيو باليستين) على تعليمات الحظر الشامل، قائلة إن ليس له ما يبرره ويتعدى على حرية التعبير والتجمع.

واعتبر محامي المنظمة فنسنت برونجارت الحظر انتصاراً لأنه "أزال الحظر المنهجي، والآن سنحتاج إلى تحدي الحظر على أساس كل حالة على حدة عندما يحدث".

وقبل ساعات قليلة من صدور الحكم، أعلنت سلطات الشرطة في مرسيليا الأربعاء، حظرها مظاهرتين مؤيدتين للفلسطينيين بسبب "المخاطر التي تهدد النظام العام في السياق الحالي".

ولليوم الثاني عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.