سياسة
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وسط قصف متبادل على الحدود.. جريحان إسرائيليان بقذائف من لبنان
تشهد الحدود الإسرائيلية-اللبنانية قصفاً متبادلاً إذ أعلن الجيش الإسرائيلي قصفه موقعين في لبنان بدعوى استخدامهما في محاولة إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل، بينما أُصيب إسرائيليان بجروح متوسطة وخفيفة، جراء قذائف صاروخية.
وسط قصف متبادل على الحدود.. جريحان إسرائيليان بقذائف من لبنان
يأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري./ صورة: AA Archive
18 أكتوبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء، قصفه موقعين في الأراضي اللبنانية بدعوى استخدامهما في محاولة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان نشره على منصة "إكس": "دمرت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي موقعين في الأراضي اللبنانية، حيث رُصدت محاولة إطلاق صاروخ مضاد للدبابات باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي موقعاً أُطلق منه صاروخ مضاد للدبابات منذ فترة قصيرة على منطقة المطلة"، وفق البيان.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن قواته "ردت على إطلاق نار في منطقة جبل دوف (مزارع شبعا المحتلة)".

جريحان إسرائيليان بقذائف من لبنان

على صعيد آخر، أُصيب إسرائيليان الأربعاء بجروح متوسطة وخفيفة، جراء إطلاق قذائف صاروخية تجاه مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل، حسب إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت: "أصيب شخص بجروح متوسطة، جراء إطلاق النار الذي حدث في وقت سابق باتجاه الشمال"، دون تحديد الموقع بشكل دقيق.

وقالت الصحيفة أن "صاروخاً أطلق من لبنان سقط في مستوطنة إصبع الجليل (شمال)، وأسفر عن إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة".

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "إرهابيين أطلقوا عدداً من الصواريخ المضادة للدبابات خلال الساعة الماضية باتجاه منطقة منارة ومنطقة روش هنكارا (الناقورة) على الحدود اللبنانية".

وأضاف: "هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر إطلاق النار ويواصل مهاجمة البنى التحتية لمنظمة حزب الله في الأراضي اللبنانية".

فيما كشفت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (رسمية) عن "تجدد" القصف الإسرائيلي على مناطق حدودية جنوبي البلاد.

وقالت إن إسرائيل قصفت اليوم "المنطقة الحدودية في القطاع الغربي، إذ استهدفت منطقة اللبونة خارج بلدة الناقورة والضهيرة، وصولاً إلى راميا وعيتا الشعب".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "ردّاً على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى"، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شنّ غارات مكثفة لليوم الثاني عشر على التوالي على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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