أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الحداد الوطني العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، لينتهي في مغرب السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "نشعر في قلوبنا بالألم الكبير الذي يعيشه إخواننا الفلسطينيون".

وأضاف الرئيس التركي: "ومن منطلق احترامنا لآلاف الشهداء، وأغلبهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء، أُعلن الحداد الوطني في بلادنا لمدة ثلاثة أيام".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.

ولليوم الثاني عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.