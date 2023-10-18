سياسة
2 دقيقة قراءة
تضامناً مع غزة.. أردوغان يعلن رسمياً الحداد الوطني 3 أيام في تركيا
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، لينتهي مغرب السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قائلاً: "نشعر في قلوبنا بالألم الكبير الذي يعيشه إخواننا الفلسطينيون".
تضامناً مع غزة.. أردوغان يعلن رسمياً الحداد الوطني 3 أيام في تركيا
تضامناً مع غزة.. أردوغان يعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام في تركيا. / صورة: AA Archive
18 أكتوبر 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الحداد الوطني العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، لينتهي في مغرب السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال أردوغان في منشور على منصة إكس: "نشعر في قلوبنا بالألم الكبير الذي يعيشه إخواننا الفلسطينيون".

وأضاف الرئيس التركي: "ومن منطلق احترامنا لآلاف الشهداء، وأغلبهم من الأطفال والمدنيين الأبرياء، أُعلن الحداد الوطني في بلادنا لمدة ثلاثة أيام".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلن متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن "ما يزيد على 500 شهيد" سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في القطاع.

ولليوم الثاني عشر على التوالي تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة رداً على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us