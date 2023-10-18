تظاهر مئات داخل مبنى الكونغرس الأمريكي الأربعاء، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتنديد بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وانطلقت التظاهرة بدعوة من حركة أمريكية-يهودية مناصرة للسلام، وارتدى المتظاهرون قمصاناً سوداء كُتب عليها: "اليهود يقولون وقف إطلاق النار الآن"، وحملوا ملصقات تحمل شعارات مثل: "دعوا غزة تعيش".

وتجمع المتظاهرون في القاعة المستديرة الكبيرة في مبنى مكتب كانون هاوس التابع للكونغرس.

وكان مئات من أعضاء الجالية اليهودية في نيويورك نظموا السبت الماضي وقفة احتجاجية دعت إليها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، لإعلان موقفهم الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

والأربعاء ذكرت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة "المجزرة الإسرائيلية" التي استهدفت المستشفى المعمداني مساء الثلاثاء بلغت 471 قتيلاً منهم 28 حالاتهم حرجة.

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة في عواصم عديدة، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى "ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.