سياسة
3 دقيقة قراءة
"وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة".. حماس تثمّن بيان "التعاون الإسلامي"
اختتمت منظمة التعاون الإسلامي الأربعاء، أعمال اجتماعها الاستثنائي في جدة، مطالبة في بيان برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان الإسرائيلي. ورحبت حركة حماس ببيان المنظمة ودعت إلى ترجمته عمليّاً.
"وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة".. حماس تثمّن بيان "التعاون الإسلامي"
منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى رفع الحصار عن غزة / صورة: AA
19 أكتوبر 2023

ثمّنَت حركة حماس الفلسطينية مساء الأربعاء، البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي في مدينة جدة السعودية.

ودعا البيان الختامي إلى "الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة".

كما طالب بيان المنظمة بـ"الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهالي القطاع".

ودعت الحركة إلى "ترجمة البيان عملياً بما يوقف عدوان الاحتلال، وينهي حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزة".

وأضاف: "نرحّب بكل الكلمات والمواقف التي صدرت في أثناء الاجتماع من وزراء خارجية دول العالم الإسلامي التي تدلّل على إجماع أمتنا العربية والإسلامية، على الوقوف مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة، وضدّ العدوان الهمجي الذي يمارسه العدو الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأعربت حماس عن أملها في أن تترجم هذه الدعوات والمواقف إلى واقع عملي "يلجم إسرائيل ويعزلها، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسُّكه بحقوقه، ويمكّنه من الدفاع عن نفسه ومقدساته، حتى يتحقق التحرير والعودة".

وعُقد الأربعاء اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمدينة جدة غربي السعودية، لبحث تداعيات "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وسبق أن دعت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماعيين مماثلين، إلى سرعة إرسال المساعدات لغزة، فيما تقول القاهرة إن تل أبيب تكرّر استهدافها معبر رفح المعنيّ بنقل المساعدات للقطاع، ما عطل العمل فيه.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us