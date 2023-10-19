ثمّنَت حركة حماس الفلسطينية مساء الأربعاء، البيان الختامي لمنظمة التعاون الإسلامي في اجتماعها الاستثنائي في مدينة جدة السعودية.

ودعا البيان الختامي إلى "الوقف الفوري للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصال المساعدات العاجلة".

كما طالب بيان المنظمة بـ"الرفع الفوري للحصار المفروض على غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة على عدوانه وحصاره ومجازره ضد أهالي القطاع".

ودعت الحركة إلى "ترجمة البيان عملياً بما يوقف عدوان الاحتلال، وينهي حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضد قطاع غزة".

وأضاف: "نرحّب بكل الكلمات والمواقف التي صدرت في أثناء الاجتماع من وزراء خارجية دول العالم الإسلامي التي تدلّل على إجماع أمتنا العربية والإسلامية، على الوقوف مع قضية شعبنا العادلة وحقوقه المشروعة، وضدّ العدوان الهمجي الذي يمارسه العدو الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأعربت حماس عن أملها في أن تترجم هذه الدعوات والمواقف إلى واقع عملي "يلجم إسرائيل ويعزلها، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسُّكه بحقوقه، ويمكّنه من الدفاع عن نفسه ومقدساته، حتى يتحقق التحرير والعودة".

وعُقد الأربعاء اجتماع على مستوى وزراء الخارجية بمدينة جدة غربي السعودية، لبحث تداعيات "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وسبق أن دعت الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، عقب اجتماعيين مماثلين، إلى سرعة إرسال المساعدات لغزة، فيما تقول القاهرة إن تل أبيب تكرّر استهدافها معبر رفح المعنيّ بنقل المساعدات للقطاع، ما عطل العمل فيه.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.