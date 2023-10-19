سياسة
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مخاوف إسرائيلية من جبهة الشمال ومقتل عنصرين من حزب الله بهجمات جنوبي لبنان
سادت مخاوف في إسرائيل من توسُّع الحرب مع حزب الله اللبناني، خصوصاً بعد تنبيهات وزير الدفاع يوآف غالانت بضرورة الاستعداد على الجبهة الشمالية، فيما أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه الأربعاء وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تبادل الهجمات مع الاحتلال.
مخاوف إسرائيلية من جبهة الشمال ومقتل عنصرين من حزب الله بهجمات جنوبي لبنان
مخاوف إسرائيلية من توسع القتال مع حزب الله على جبهة الشمال / صورة: AFP
19 أكتوبر 2023

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ضرورة استعداد تل أبيب على الجبهة الشمالية، معتبراً أن "حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات".

جاء ذلك في جلسة مناقشة مغلقة عقدها غالانت مع كبار المسؤولين الحكوميين، حسب هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، دون أن تذكر أسماءهم.

وطلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضاً.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع "خرجوا من الجلسة قلقين" وقالوا إن من "الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات حتى لا تتكرر أحداث الجنوب"، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها حماس من غزة في وقت سابق هذا الشهر.

أقوى آلاف المرات

من جهتها حذّرَت جماعة حزب الله اللبنانية خصومها الأربعاء من أنها أصبحت "أقوى بآلاف المرات" من ذي قبل.

وقال هاشم صفيّ الدين، رئيس الهيئة التنفيذية في حزب الله: "نحن اليوم أقوى بآلاف المرات، نقول لبايدن ونتنياهو وللأوروبيين الخبثاء: عليكم أن تحذروا".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام تَجمُّع من آلاف الأنصار ردّاً على قصف مستشفى غزة: "الخطأ الذي يمكن أن ترتكبوه مع مقاومتنا سوف يكون الجواب عليه مدوّياً وصارخاً بكل ما آتانا الله من قوة".

وهدّد قائلاً: "ما عندنا هو أقوى مما عندكم بكثير، لأن ما عندنا هو الإيمان، والله أقوى منكم ومن كل بوارجكم ومن كل أسلحتكم".

في السياق نفسه أعلن حزب الله مقتل اثنين من مقاتليه في جنوب لبنان أمس الأربعاء، وأن مقاتلاً ثالثاً في حالة خطيرة.

وأفاد الحزب بأنه هاجم الأربعاء خمسة مواقع بصواريخ موجهة على عدة ضربات، من بينها ثكنة إسرائيلية في زرعيت وموقع في الجهة المقابلة من الحدود عند منطقة رأس الناقورة اللبنانية.

كما هاجم تجمُّعاً لجنود إسرائيليين في تلة الطحيات جنوب مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجَّهة "مُوقِعة عدداً من القتلى والجرحى (لم يذكر عددهم)".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يردّ على إطلاق نار على مواقعه العسكرية في منطقة زرعيت، وعلى إطلاق مسلحين صواريخ مضادة للدبابات باتجاه تجمُّعَي منارة وروش هانيكرا السكنيين في إسرائيل بالقرب من الحدود.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل ضرب الأهداف التابعة لحزب الله الإرهابية.

والقتال على الحدود هو الأكثر دموية منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006.

يأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، "ردّاً على الانتهاكات بحقّ المسجد الأقصى والمدنيين"، وسط تحذيرات دولية من توسُّع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظلّ تمركز حزب الله في المناطق الحدودية.

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الثالث عشر على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطينيّ يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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