ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث عشر على التوالي إلى أكثر من 3785 شهيد وأصيب أكثر من 12 ألف بجراح مختلفة، كحصيلة أولية مرشحة للارتفاع في كل لحظة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بخروج أربعة مشافٍ تماماً عن الخدمة، وتضرُّر 25 جزئياً.

واستمر القصف الإسرائيلي الكثيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة الخميس، وسقط مزيد من الشهداء والجرحى، إذ أفاد مصدر طبي في غزة بسقوط 121 شهيداً وإصابة 540 منذ مساء الأربعاء.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة الأربعاء، إن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكّل تطهيراً عرقياً وتهديداً للوجود الفلسطيني. وأوضح القدرة خلال مؤتمر صحفي حول التداعيات الخطيرة للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أن دخول الاحتلال في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرُّؤه على ارتكاب مجزرة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني، تهديد خطير للمنظومة الصحية.

وأعلن أن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال المجرم داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيداً، ولا تزال 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.

وأشار إلى أن️ 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي كانت من الأطفال والنساء والمسنين، وذكر أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحقّ العائلات بلغت 433 عائلة وصل منها 2421 شهيداً فقط، ولا يزال مئات منهم تحت الأنقاض.

وأضاف أن الصحة تلقّت نحو 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض منهم 600 طفل، وتوقع وجود أحياء بين المفقودين تحت الأنقاض، ولكن عملية الوصول إليهم تواجه صعوبات كبيرة بسبب الاستهداف المستمر وضعف الإمكانيات.

واستُشهد عدد من الفلسطينيين ليل الأربعاء وصباح الخميس وأصيب آخرون، إثر قصفت الطائرات الإسرائيلية لمدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، قرب مستشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وشنّت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تؤوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أوقع قتلى وجرحى، وفق "وفا".

وحسب وكالة الصحافة الفلسطينية، "سقط 9 شهداء على الأقلّ بينهم 7 أطفال في قصف على منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، ونُقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، وما زال عديد من أفراد العائلة تحت الركام".

وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في منشور على فيسبوك، إن "ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس ورفح قبل قليل أطفال ونساء".

وفي مخيم النصيرات قُتل رضيع وأُصيبَ آخرون في قصف إسرائيلي على المخيم.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق ومبانٍ سكنية متفرقة في رفح ‫جنوب قطاع غزة، وأفاد شهود عيان بأن 20 فلسطينياً استُشهدوا جراء قصف استهدف منزلين، كما سقط شهداء وجرحى جراء قصف استهدف محيط مستشفى القدس في تل الهوى غربي غزة، فيما قصف الطيران الإسرائيلي منزلاً في تل السلطان غربيّ رفح، مع أنباء عن إصابات ومفقودين.