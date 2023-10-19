استُشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، في المحافظات الشمالية، ما يرفع عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 70 شهيداً.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" استُشهد 4 أطفال أحدهم تُوفي متأثراً بإصابته في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

كانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أن طواقمها تعاملت مع 15 فلسطينياً أُصيبوا بالرصاص الحي بينهم 6 إصابات في مخيم الدهيشة قرب بيت لحم (جنوب)، و7 إصابات في مدينة طوباس (شمال)، وإصابتان في مخيم نور شمس ومدينة قلقيلية".

وأشارت الجمعية إلى أنه جرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم للمستشفى.

وداهم الجيش الإسرائيلي عدداً من المدن والبلدات بالضفة الغربية، اندلعت على أثرها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، استخدم الأخير الرصاص الحي والرصاص المعدني لتفريق المحتجين، حسب وكالة الأناضول.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي، منذ الساعة الثالثة من فجر الخميس، عملياتها في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمال غربي الضفة الغربية، حيث اقتحمت المخيم بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وجرفت شوارع وبنية تحتية، حسب شهود عيان.

وبيّن الشهود أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل المخيم بالسواتر الترابية وفرضت منعاً للتجوال. وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعملية التجريف والتدمير التي تنفّذها الجرافات الإسرائيلية في المخيم.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

اعتقالات بالجملة في الضفة

من جانبه، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 120 فلسطينياً بالضفة بينهم قيادات من حركة حماس، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بدء "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 870 معتقلاً من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

واعتقل الاحتلال القيادي في حماس الشيخ حسن يوسف خلال اقتحام منزله ببلدة بيتونيا قرب رام الله، وذلك بعد الإفراج عنه بأسابيع من سجون الاحتلال، وهو يعاني أمراضاً مزمنة.

كما اعتُقل القيادي بالحركة الشيخ فلاح ندى، خلال مداهمة منزله بمدينة البيرة. فيما أقدم الاحتلال على مداهمة منزل القيادي الشيخ جمال الطويل واعتقل نجليه يحيى ونصر الله للضغط عليه لتسليم نفسه.

وداهم الاحتلال منزل الصحفي علاء الريماوي برام الله، واعتقل نجله للضغط عليه لتسليم نفسه.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.