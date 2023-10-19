سياسة
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بسبب تضامن الأعضاء مع فلسطين.. "ستاربكس" تقاضي نقابة عمالها
أعلنت شركة "ستاربكس" رفعها دعوى قضائية ضد نقابة عمالها، بسبب تضامنها مع فلسطين. وأكدت الشركة أن موقف النقابة يعبِّر عن وجهة نظرها الخاصة لا عن رأي الشركة.
بسبب تضامن الأعضاء مع فلسطين.. "ستاربكس" تقاضي نقابة عمالها
Starbucks Delivery / صورة: AP
19 أكتوبر 2023

رفعت شركة “ستاربكس” العالمية، دعوى قضائية ضد نقابتها “ستاربكس ورك يونايتد” (اتحاد عمال ستاربكس)، بعد تعبيرها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعمها للشعب الفلسطيني.

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للشركة سارة كيلي في مذكرة داخلية للشركة وُزّعَت يوم الثلاثاء: "استخدام النقابة اسم ستاربكس يربك العملاء، وقد نقل بعض العملاء فعلاً غضبهم إلى موظفي متاجرنا".

وكان الاتحاد نشر على منصة إكس بعد وقت قصير من أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صورة جرافة تهدم السياج المحيط بغزة مرفقة بعبارة "تضامن مع فلسطين".

وأدانت "ستاربكس" المنشور، مهددة أعضاء النقابة باتخاذ إجراء قانوني في حقهم.

وجاء في المذكرة أن "بعض الأشخاص يربط هذه التصريحات بنا عن طريق الخطأ، لأن اتحاد العمال وأعضاءه يواصلون استخدام اسمنا وشعارنا وملكيتنا الفكرية".

وأعربت الشركة عن إدانتها حركة حماس الفلسطينية، مؤكدة أنها تختلف بشدة مع وجهات النظر التي عبرت عنها النقابة.

واختتمت: "إن أقوالهم وأفعالهم ملك لهم وحدهم".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فاقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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