سياسة
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إعلام إسرائيلي: الجيش ينهي استعداداته لبدء التوغل البري في غزة
كشفت هيئة البثّ العبرية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته للتوغل في قطاع غزة المحاصَر.
إعلام إسرائيلي: الجيش ينهي استعداداته لبدء التوغل البري في غزة
الجيش الإسرائيلي ينشر قواته لبدء عملية برية في غزة (المصدر: لوموند) / Others
19 أكتوبر 2023

أنهى الجيش الإسرائيلي استعداداته الأخيرة لبدء عملية برية في قطاع غزة، وفق ما أعلنه إعلام عبري مساء الأربعاء.

وقالت هيئة البثّ العبرية الرسمية إنه "لليوم الثالث على التوالي لم تشهد منطقة غلاف غزة أي مواجهات بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين".

وأوضحت أن "كل الشواهد بما في ذلك حركة القوات وتمركزها، تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لدخول القطاع".

وأشارت إلى أن "التوغل البري داخل غزة، هو المرحلة الثانية من الحرب، بعد تطهير المستوطنات الإسرائيلية من المسلحين الفلسطينيين".

والسبت أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، استعداده لتوسيع دائرة الهجوم ضد قطاع غزة، بعد نشر قواته في جميع المناطق، تمهيداً لتنفيذ "عملية برية واسعة".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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