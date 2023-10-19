سياسة
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السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات إلى غزة من رفح بشكل دائم
اتفق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي جو بايدن، على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل دائم، فيما أكد بايدن أن أول دفعة من شاحنات المساعدات لن تَعبر قبل الجمعة على الأرجح.
السيسي وبايدن يتفقان على إدخال المساعدات إلى غزة من رفح بشكل دائم
اتفاق السيسي وبايدن على دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح / صورة: Reuters
19 أكتوبر 2023

أعلنت القاهرة اتفاق الرئيسين المصري عبد الفتاح السيس والأمريكي جو بايدن على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل دائم.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من بايدن، مساء الأربعاء، بحث خلاله الطرفان الوضع الإنساني في قطاع غزة وسبل تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أنّ الاتفاق يشمل قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وقال بيان الرئاسة إن بايدن أعرب عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وهذا ثاني اتصال هاتفي بين السيسي وبايدن منذ اندلاع المواجهات الفلسطينية-الإسرائيلية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتتهم مصر إسرائيل التي زارها بايدن قبل ساعات، بأنها تعطل مرور المساعدات الإغاثية التي توافدت من عدة دول ومنظمات، عبر معبر رفح بعد استهداف متكرر للمعبر من جانبه الفلسطيني.

ولم يحدّد بيان الرئاسة المصرية موعد دخول المساعدات للقطاع، لكنّه صدر بُعيد تصريحات أدلى بها بايدن للصحفيين مفادها أنّ "السيسي وافق على السماح بإدخال 20 شاحنة مساعدات إنسانية عبر رفح إلى القطاع المحاصر، كدفعة أولى" .

وقال الرئيس الأمريكي خلال توقف طائرته الرئاسية في ألمانيا خلال رحلة العودة إلى واشنطن بعد زيارة تضامنية لإسرائيل إنّ "هذه الشاحنات لن تعبر على الأرجح قبل الجمعة لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج إلى إصلاحات".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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