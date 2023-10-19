سياسة
3 دقيقة قراءة
عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع إلى 306 ومسؤول عسكري: فشلنا بحراسة غلاف غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة ضحاياه منذ بدء الحرب إلى 306 قتلى بين جندي وضابط، فيما أقرّ مسؤول عسكري بفشله في صد الهجوم على غلاف غزة.
عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع إلى 306 ومسؤول عسكري: فشلنا بحراسة غلاف غزة
عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يرتفع إلى 306 / صورة: AFP
19 أكتوبر 2023

نشر الجيش الإسرائيلي الخميس، أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال إنهم قُتلوا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للقتلى إلى 306 جنود وضباط.

وقال الجيش في بيان: "ينشر الجيش أسماء ثلاثة قتلى إضافيين من الجيش الإسرائيلي أُخطرَت عائلاتهم".

بذلك ارتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب إلى 306 برتب عسكرية متفاوتة.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في مؤتمر صحفي الخميس، إبلاغ 203 عائلات بأن أبناءها رهائن في غزة.

وفي سياق متصل نقلت هيئة البث الإسرائيلية الأربعاء، عن قائد قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو، قوله في اجتماع مغلق: "فشلنا في حراسة الجبهة الجنوبية، لا يمكننا إعادة الناس إلى ديارهم حتى نثبت أن الحياة في غزة تغيرت، وإلى أن يرى الجمهور ذلك، لا ثقة بأمننا".

وأضاف: "الهدف من الحرب أن لا يكون لحماس حكم عسكري أو سياسي" في غزة.

ويُعَدّ ميلو سادس مسؤول أمني وسياسي إسرائيلي يعترف بالمسؤولية عن عدم صد هجوم حماس وفصائل فلسطينية أخرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول على عشرات المستوطنات والقواعد الإسرائيلية في غلاف غزة.

وصدرت في الأيام الماضية إعلانات مشابهة عن رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون هاليفا، ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحيا هانغبي، وقائد القوات الجوية تومر بار، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وخلفت مئات القتلى وعشرات الأسرى الإسرائيليين.

في المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية متدهورة، جرَّاء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us