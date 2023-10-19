سياسة
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بوتين عن قصف المستشفى الأهلي المعمداني: مأساة وكارثة مرعبة
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة "مأساة وكارثة مرعبة"، مشدداً على أن بلاده تدعم دائماً إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية، بغضّ النظر عن الحادث المفجع.
بوتين عن قصف المستشفى الأهلي المعمداني: مأساة وكارثة مرعبة
الرئيس الروسي يصف الهجوم على مستشفى المعمداني في غزة بالكارثة / صورة: Reuters
19 أكتوبر 2023

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة بأنه "مأساة وحدث مرعب وكارثة".

وقال بوتين في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال زيارته الصين إن الهجوم على المستشفى في غزة "مأساة وحدث مرعب وكارثة، أُصيب مئات الأشخاص ومات المئات في مكان ذي طبيعة إنسانية".

وأعرب عن أمله أن يكون هذا الحادث مؤشراً على ضرورة إنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

ودعا الرئيس الروسي الطرفين للبدء بـ"طريقة ما في إجراء مفاوضات على الأقل".

وشدد كذلك على أن بلاده تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بعيداً عن الحادث المفجع، وقال: "كنا دائماً مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية".

وكان متحدث وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، قد أعلن (الثلاثاء)، أن "أكثر من 500 فلسطيني استُشهدوا خلال قصف إسرائيلي استهدف محيط المستشفى الأهلي المعمداني في غزة".

وأثار قصف المستشفى إدانات شديدة عربية ودولية، مع اتهامات للمجتمع الدولي بالتواطؤ مع إسرائيل، ودعوات إلى ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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