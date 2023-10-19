أعلنت مصر عن عقد قمة ثنائية، اليوم (الخميس)، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في القاهرة.

ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "قمة مصرية-أردنية في القاهرة اليوم". كما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن "زيارة قصيرة لمصر" سيقوم بها الملك عبد الله الثاني لـ"بحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة".

في سياق متصل، وصل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى القاهرة، الخميس، والتقى نظيره المصري سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومن المقرر أن يصل لاحقاً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أزمة المساعدات

تأتي القمة المصرية-الأردنية في وقت تنتظر فيه آلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة المرسَلة إلى غزة على متن الشاحنات أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش شمالي سيناء في مصر، للسماح بدخولها إلى القطاع المحاصَر غداة اتفاق بين الرئيسين المصري والأمريكي.

وقال شهود عيان للصحافة الفرنسية، الخميس، إن نحو 150 شاحنة تنتظر أمام معبر رفح، غير مئات الشاحنات المنتظِرة في مدينة العريش.

ويُحذّر سائقو الشاحنات من أن لديهم ضمن المساعدات مواد غذائية قد تتعرّض للتلف بسبب الانتظار لفترات طويلة.

كان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي جو بايدن قد اتّفقا خلال مكالمة هاتفية مساء الأربعاء، على "إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح بشكل مستدام"، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وتوقع بايدن ألا تعبر هذه الشاحنات قبل الجمعة، على الأرجح لأنّ الطريق حول المعبر يحتاج إلى تصليحات.

ومنذ بداية الحرب قُصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، الممر الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، أربع مرات، الأمر الذي دفع الجانب المصري إلى إغلاقه مؤقتاً وإجلاء الموظفين.

والأربعاء، أكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن مصر لم تغلق معبر رفح الحدودي منذ بداية الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، مشدداً على أن "التطورات على الأرض والقصف الإسرائيلي" تسببا في ذلك.

كما دخل بعض المعدات المصرية إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، على ما أفاد شهود عيان، الأربعاء، استعداداً للقيام بعمليات تمهيد الطرق من أجل عبور الشاحنات، ولكن لم يبدأ العمل حتى الآن.

إسرائيل لا تعارض

من جهته، أعلن أوفير جندلمان، متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إدخال معونات إلى قطاع غزة من خلال الجانب المصري سيبدأ "قريباً".

ولم يحدد جندلمان التوقيت الدقيق لدخول تلك المساعدات التي تنتظر في الجانب المصري.

ومنذ بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تطلب إسرائيل من سكان مدينة غزة وشمال القطاع إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، تمهيداً للدخول براً إلى القطاع والقضاء على حماس، رغم الانتقادات الدولية لعملية التهجير القسري هذه.