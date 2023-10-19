قتلت الصواريخ الحربية الإسرائيلية الجنين فاطمة الزهراء نضال البنا، قبل أن تبصر الحياة من بطن أمها أريج مروان البنا التي قُتلت معها بنفس القصف في رفح مع طفلتيها اللتين لا تتخطيان 10 سنوات.

ووضع جثمان الجنين "فاطمة الزهراء" مع كفن والدتها التي دُفنت في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد التعرض للقصف داخل منزل بحي تل السلطان (غرب) المحافظة.

حكى نهاد اللهواني ما شاهده، فقال: "تعرض المنزل الملاصق لمنزل السيدة البنا لقصف مباشر دون سابق إنذار من طائرة حربية إسرائيلية، ما أدى إلى استشهاد عشرات، بينهم هذه السيدة التي تقطن مدينة غزة ونزحت قبل أيام هرباً من القصف إلى مدينة رفح لتُقتل هنا، كأنها هربت من موت إلى موت".

وأضاف اللهواني: "كانوا يعتقدون أن رفح آمنة أكثر من غزة، ليُصدموا بتعرضهم للقصف والقتل وفقدان آخرين وتدمير عشرات المنازل".

وتساءل مستنكراً: "هؤلاء من المفترض أنهم كانوا في منزل آمنّ، لماذا يُقصف منزلهم؟ لم يشكلوا خطراً على أحد بل كانوا نياماً وقت القصف، وكان النوم الأخير لجميع أفراد الأسرة".

وتابع: "ما ذنب هذه الطفلة؟ ماذا فعلت لإسرائيل هي وجميع أطفال غزة الذين يُقتلون بهذا الشكل البشِع والفظيع ليل نهار".