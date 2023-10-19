سياسة
4 دقيقة قراءة
إسطنبول.. الهلال الأحمر يطلق حملة إغاثة لغزة بالتعاون مع منظمات إسلامية
أعلن الهلال الأحمر التركي بالتعاون مع منظمات إسلامية إطلاق حملة إغاثة بعنوان "معاً نحن أقوى، جنباً إلى جنب من أجل فلسطين"، لإغاثة غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل.
إسطنبول.. الهلال الأحمر يطلق حملة إغاثة لغزة بالتعاون مع منظمات إسلامية
يسعى الهلال الأحمر ومنظمة إغاثية تركية لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح / صورة: الهلال الأحمر التركي
19 أكتوبر 2023

أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي الخميس، حملة إغاثة مادية وعينية لقطاع غزة حملت عنوان: "معاً نحن أقوى، جنباً إلى جنب من أجل فلسطين".

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول، جرى خلاله توجيه الدعوات لحملات الدعم داخل وخارج تركيا عبر المنظمات الإسلامية.

ودعا المتحدثون لتقديم المساعدات وبخاصة العينية في الوقت الحالي لغزة، بسبب الحصار وعدم دخول المساعدات عبر المعابر، مناشدين المجتمع الدولي التدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال إبراهيم ألتان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركي: "ما يجري في غزة حُفر في وجدان الإنسانية، نشهد هذا بألم شديد وهذا الألم لن يُنسى".

وأردف: "إسرائيل ضربت مستشفى فيه مدنيون، وإذا لم يكن موقف دولي يوقف الجريمة الإنسانية فلن يتمكن أحد بعد الآن من وقف أي جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "للهلال الأحمر 19 مندوباً في مختلف المناطق بفلسطين، نحاول الوصول بأسرع وقت، وإن لم نستطع وقف الألم نحاول تخفيفه، حماية المدنيين مبدأ عالمي".

ودعا ألتان إسرائيل إلى "الامتثال للمبادئ الإنسانية"، وشدَّد بالقول: "ننتظر فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "توجد حاجة شديدة إلى المساعدات وعلى رأسها الأدوية، يجب السماح بدخول الأدوية والكوادر الطبية والمحروقات، سيموت الناس في حال لم تصل إليهم المساعدات ولا نريد أن نبقى متفرجين".

وعن المساعدات قال ألتان: "نرغب بالدخول إلى القطاع، أُرسلت 3 طائرات من تركيا إلى مصر، ومستعدون للدخول في حال فتح المعبر (رفح)، الكارثة أكبر من أن تتحملها مؤسسة واحدة، ولهذا يجب مد يد العون وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني".

وختم بالقول: "نعمل على التواصل مع المنظمات داخل غزة، بما هو في غزة نفسها قدر الإمكان، وفي مصر طائرات أُرسلت ويمكن توفير المساعدات من مصر أيضاً، ويجري العمل على إرسال سفينة مساعدات إلى مدينة العريش المصرية".

من جهته، قال رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني الإسلامي أيوب آقبال: "منذ السابع من الشهر الجاري خرجت إسرائيل من السيطرة، وبدعم أمريكي وغربي، تزيد الهجمات دون تفريق بين الأهداف".

وأضاف: "ندين هذه الهجمات الوحشية، ورغم توثيق الانتهاكات الإسرائيلية من المنظمات الأممية والدولية سابقاً، فهي لا تزال تواصل استهداف الفلسطينيين".

وأكمل: "فلسطين هي قضية الإنسانية جمعاء، وعلى المجتمع الدولي أداء واجبه، ووقف الهجمات بأسرع وقت ممكن، وإزاء الصمت الدولي تستمر هذه المجازر، فكان هذا التضامن بين منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر".

وأعلن آقبال "بدء حملة لجمع المساعدات الإنسانية"، وقال: "القيم الإسلامية تدفعنا إلى التفكير بالغير ورفض القتل، كما أن 75 عاماً من أزمة فلسطين واللاجئين ومقتل آلاف تجعلنا لا نقف صامتين".

وأضاف: "طعامنا وشرابنا ودواؤنا وأغطيتنا لإخوتنا، ومنظماتنا تجري حملات إغاثة محلية داخل تركيا، وكذلك سبق لنا إجراء بحملات مساعدات لعدد من الدول".

وتابع آقبال: "لدينا منظمات في 64 دولة بمجموع 354 منظمة، نعمل بشكل مشترك من أجل المساعدات وندعو لدعمها ووقف الهجمات على قطاع غزة".

وختم بالقول: "المساعدات عينية ونقدية، حالياً الحاجة نقدية لأن المعابر لم تُفتح بعد".

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أودت بحياة أكثر من 3785 فلسطينياً، بينهم أكثر من ألف طفل، وأصابت ما يزيد على 12 ألف آخرين، كما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us