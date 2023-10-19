أطلقت جمعية الهلال الأحمر التركي واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي الخميس، حملة إغاثة مادية وعينية لقطاع غزة حملت عنوان: "معاً نحن أقوى، جنباً إلى جنب من أجل فلسطين".

وجاء الإعلان في مؤتمر صحفي عُقد في إسطنبول، جرى خلاله توجيه الدعوات لحملات الدعم داخل وخارج تركيا عبر المنظمات الإسلامية.

ودعا المتحدثون لتقديم المساعدات وبخاصة العينية في الوقت الحالي لغزة، بسبب الحصار وعدم دخول المساعدات عبر المعابر، مناشدين المجتمع الدولي التدخل لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال إبراهيم ألتان المدير العام لجمعية الهلال الأحمر التركي: "ما يجري في غزة حُفر في وجدان الإنسانية، نشهد هذا بألم شديد وهذا الألم لن يُنسى".

وأردف: "إسرائيل ضربت مستشفى فيه مدنيون، وإذا لم يكن موقف دولي يوقف الجريمة الإنسانية فلن يتمكن أحد بعد الآن من وقف أي جرائم ضد الإنسانية".

وأضاف: "للهلال الأحمر 19 مندوباً في مختلف المناطق بفلسطين، نحاول الوصول بأسرع وقت، وإن لم نستطع وقف الألم نحاول تخفيفه، حماية المدنيين مبدأ عالمي".

ودعا ألتان إسرائيل إلى "الامتثال للمبادئ الإنسانية"، وشدَّد بالقول: "ننتظر فتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع: "توجد حاجة شديدة إلى المساعدات وعلى رأسها الأدوية، يجب السماح بدخول الأدوية والكوادر الطبية والمحروقات، سيموت الناس في حال لم تصل إليهم المساعدات ولا نريد أن نبقى متفرجين".

وعن المساعدات قال ألتان: "نرغب بالدخول إلى القطاع، أُرسلت 3 طائرات من تركيا إلى مصر، ومستعدون للدخول في حال فتح المعبر (رفح)، الكارثة أكبر من أن تتحملها مؤسسة واحدة، ولهذا يجب مد يد العون وتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني".

وختم بالقول: "نعمل على التواصل مع المنظمات داخل غزة، بما هو في غزة نفسها قدر الإمكان، وفي مصر طائرات أُرسلت ويمكن توفير المساعدات من مصر أيضاً، ويجري العمل على إرسال سفينة مساعدات إلى مدينة العريش المصرية".

من جهته، قال رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني الإسلامي أيوب آقبال: "منذ السابع من الشهر الجاري خرجت إسرائيل من السيطرة، وبدعم أمريكي وغربي، تزيد الهجمات دون تفريق بين الأهداف".

وأضاف: "ندين هذه الهجمات الوحشية، ورغم توثيق الانتهاكات الإسرائيلية من المنظمات الأممية والدولية سابقاً، فهي لا تزال تواصل استهداف الفلسطينيين".

وأكمل: "فلسطين هي قضية الإنسانية جمعاء، وعلى المجتمع الدولي أداء واجبه، ووقف الهجمات بأسرع وقت ممكن، وإزاء الصمت الدولي تستمر هذه المجازر، فكان هذا التضامن بين منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر".

وأعلن آقبال "بدء حملة لجمع المساعدات الإنسانية"، وقال: "القيم الإسلامية تدفعنا إلى التفكير بالغير ورفض القتل، كما أن 75 عاماً من أزمة فلسطين واللاجئين ومقتل آلاف تجعلنا لا نقف صامتين".

وأضاف: "طعامنا وشرابنا ودواؤنا وأغطيتنا لإخوتنا، ومنظماتنا تجري حملات إغاثة محلية داخل تركيا، وكذلك سبق لنا إجراء بحملات مساعدات لعدد من الدول".

وتابع آقبال: "لدينا منظمات في 64 دولة بمجموع 354 منظمة، نعمل بشكل مشترك من أجل المساعدات وندعو لدعمها ووقف الهجمات على قطاع غزة".

وختم بالقول: "المساعدات عينية ونقدية، حالياً الحاجة نقدية لأن المعابر لم تُفتح بعد".

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أودت بحياة أكثر من 3785 فلسطينياً، بينهم أكثر من ألف طفل، وأصابت ما يزيد على 12 ألف آخرين، كما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.