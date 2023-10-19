سياسة
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استشهاد 6 فلسطينيين بمخيم نور شمس يرفع عدد شهداء الضفة إلى 74
استُشهد 6 فلسطينيين في مخيم نور شمس اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع عدد الشهداء بالضفة الغربية المحتلة إلى 74 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
استشهاد 6 فلسطينيين بمخيم نور شمس يرفع عدد شهداء الضفة إلى 74
ارتفاع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص إسرائيلي في الضفة إلى 72 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول / صورة: AA
19 أكتوبر 2023

يواصل الجيش الإسرائيلي منذ الساعة 3 من فجر الخميس عملياته في مخيم نور شمس للاجئين قرب مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس عند الساعة الثالثة فجراً، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت بتدمير ممتلكات وجرفت شوارع وبنية تحتية.

وأوضح الشهود أن القوات الإسرائيلية أغلقت مداخل المخيم بالسواتر الترابية ومنعت التجول واعتقلت عدداً من المواطنين

وأشار الشهود إلى انقطاع الكهرباء والإنترنت جراء تدمير الجرافات للشبكات.

وأضافوا أن اشتباكاً وقع بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، وسُمعت أصوات انفجارات في عدد من أحياء المخيم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس: "شهيد خامس في طولكرم جراء اعتداء الاحتلال على مخيم نور شمس، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ صباح اليوم إلى 6 شهداء"

وأكدت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن وزارة الصحة، استشهاد 74 بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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