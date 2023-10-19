تبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية الخميس قصفاً صاروخياً ومدفعياً، في موجة جديدة من التوتر بموازاة مواجهة متواصلة لليوم الثالث عشر على التوالي بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه جرى إطلاق صاروخ مضاد للدبابات وقذيفتين من الأراضي اللبنانية على منطقة "المنارة" شمالي البلاد.

وتابع: "رداً على ذلك، هجم الجيش بنيران المدفعية على مصدر النيران".

على الجانب الآخر، ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أنه أطلق الخميس عدداً من صواريخ "الكورنيت" باتجاه مستعمرة المنارة قبالة بلدتي ميس الجبل وحول الحدوديتين جنوبي لبنان.

وتبادل الطرفان خلال الأيام الماضية جولات متقطعة من القصف تسببت في سقوط قتلى على جانبي الخط الأزرق الفاصل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أدت إلى استشهاد 3785 فلسطينياً، بينهم أكثر من ألف طفل، وأصابت ما يزيد على 12 ألفاً آخرين، كما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

فيما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وفقاً لما أعلنه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.