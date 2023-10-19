سياسة
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اتفاق مصري-أردني على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى البلدين
عاد الملك عبد الله الثاني ملك الأردن إلى بلاده، بعد زيارة قصيرة لمصر ناقش خلالها العدوان الإسرائيلي على غزة، وأكد فيها مع السيسي رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين إلى البلدين.
اتفاق مصري-أردني على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى البلدين
ملك الأردن ينهي زيارة سريعة لمصر بحث فيها "العدوان" على غزة / صورة: AFP
19 أكتوبر 2023

أنهى ملك الأردن عبد الله الثاني الخميس زيارة لمصر استمرّت ساعات، بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال الديوان الملكي في بيان: "عاد الملك عبد الله الثاني إلى أرض الوطن اليوم الخميس بعد زيارة قصيرة لجمهورية مصر العربية".

وفي بيان سابق أعقب عقد اللقاء بالقاهرة، أشار الديوان إلى أن الملك عبد الله الثاني والرئيس السيسي دعوا إلى وقف "فوري" للحرب على غزة، وأكدا رفضهما أي محاولات تهجير "قسري" للفلسطينيين إلى البلدين.

كان الملك بدأ في وقت سابق الخميس زيارة رسمية لمصر وصفها الديوان الملكي في بيان بأنها "قصيرة"، دون أن يحدد مدتها، لافتاً إلى أنها تأتي لبحث "وقف العدوان على غزة".

ولليوم الثالث عشر يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على غزة استُشهد خلالها 3785 فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً و1000 سيدة، وأصيب 12493، منهم 3983 طفلاً و3300 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

فيما قُتل أكثر من 1300 إسرائيلي وأصيب 4629، حسب مصادر رسمية، في المواجهة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة التي أسرت كذلك ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة ترغب بمبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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