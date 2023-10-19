سياسة
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موسكو: مستعدون لمناقشة مقترح أنقرة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد بلاده لمناقشة المقترح التركي بإنشاء أطراف ضامنة لإحلال سلام دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، مشيراً إلى أن المبادرة التركية تنبع من الرغبة في التوازن بين مصالح الأطراف.
موسكو: مستعدون لمناقشة مقترح أنقرة لحل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي
روسيا: مستعدون لتقييم صيغة تركيا لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني / صورة: AA
19 أكتوبر 2023

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة لتقييم الصيغة التركية المتعلقة بإنشاء أطراف ضامنة من أجل إحلال سلام دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به لافروف الخميس خلال زيارته كوريا الشمالية، حسب وكالة "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن روسيا تأمل في مواصلة المشاورات مع الدول المعنية لحل النزاع، وأنه سيكون في الأيام المقبلة اتصالات يتضح خلالها مدى واقعية خفض التوتر في غزة.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة للتفاوض على أي اقتراح بنّاء ينبع من الرغبة في تخفيف التوترات وتطبيع الوضع.

كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أعلن الاثنين الماضي أن بلاده طرحت فكرة تخصيص ضامنين لأطراف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي من أجل إحلال سلام دائم، بحيث تتحمل الدول الضامنة مسؤولية الوفاء بمتطلبات الاتفاق.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن موسكو تدعو للتركيز على توازن مصالح الأطراف وعدم فرض مصالح أي طرف على حساب الطرف الآخر.

وتابع قائلاً: "يبدو لي أن مبادرة تركيا تنبع من الرغبة في تحقيق هذا التوازن، وسنكون مستعدين للتعاون لتقييم ذلك".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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