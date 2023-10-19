أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخميس إصابة 10 من أفرادها، حالة أحدهم خطيرة، خلال الاشتباكات المسلحة الدائرة في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية.

والخميس استشهد 9 فلسطينيين بمخيم نور شمس جراء عملية عسكرية ينفذها الجيش الإسرائيلي منذ فجر اليوم، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت، إن "10 من عناصر شرطة حرس الحدود أصيبوا، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اشتباك مسلح في مخيم نور شمس، فيما الباقون إصاباتهم طفيفة".

وأضافت الشرطة أنه جرى إجلاء عناصرها المصابين لتلقي العلاج في مدينة كفار سابا شمالي إسرائيل.

وفي السياق نفسه أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي في بيان لها، أن "كتيبة طولكرم" نفذت كميناً لقوات الاحتلال المتوغلة في مخيم نور الشمس وأسفر عن وقوع إصابات عدة.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.