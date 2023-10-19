أكد نادي الأسير الفلسطيني الخميس، أن السلطات الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين بالضفة الغربية ومدينة القدس وأراضي 48؛ بدعوى "التحريض الإلكتروني"، على خلفية منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت أماني سراحنة، المسؤولة الإعلامية في نادي الأسير الفلسطيني، أن حملة الاعتقالات هذه متصاعدة بشكل عام في الضفة الغربية بما فيها القدس والداخل".

وأوضحت أنه "لا يوجد رقم محدد حول الاعتقالات على خلفية ما يسمى التحريض عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع الحرب على غزة".

وكشفت سراحنة أن بين المعتقلين أطباء ومحامين ونشطاء، وأن غالبية المعتقلين يجري تحويلهم إلى الاعتقال الإداري (دون توجيه تهمة)، فيما تُقدم لوائح اتهام بحق المعتقلين في القدس والداخل.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اعتقلت إسرائيل 850 فلسطينياً في الضفة، بينهم 120 فجر الخميس، ليتجاوز عدد المعتقلين في سجون إسرائيل 6 آلاف، وفقا لشراحنة.

ولليوم الثالث عشر يستمر الجيش الإسرائيلي في شن غارات على غزة استُشهد خلالها 3785 فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً و1000 سيدة، وأصيب 12493، منهم 3983 طفلاً و3300 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

فيما قُتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصيب 4629، حسب مصادر رسمية، في المواجهة مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة التي أسرت كذلك ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة ترغب بمبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.