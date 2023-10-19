ألمح وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، إلى اقتراب موعد العملية العسكرية البرّية التي يعتزم الجيش تنفيذها في قطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن غالانت قوله خلال لقائه عدداً من الضباط بالجيش في منطقة غلاف غزة، إنهم "قريباً سيرون غزة من الداخل".

وأضاف: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريباً ترونها من الداخل، الأوامر ستصل"، في إشارة إلى أوامر الحكومة للجيش ببدء العملية العسكرية البرية بغزة.

وكان مسؤولون إسرائيليون، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكدوا في أكثر من مناسبة، اعتزام تل أبيب تنفيذ عملية عسكرية برية في غزة.

وأعلنت، أمس الأربعاء، هيئة البث العبرية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداداته لتنفيذ عملية برية في غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.