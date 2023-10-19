سياسة
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وزارة الصحة بغزة تفتح باب التطوع الطبي وتدعو المتقاعدين للعودة إلى العمل
طالبت وزارة الصحة في غزة الكوادر المتقاعدة في القطاع الصحي بالعودة إلى العمل في ظل حالة الانهيار التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزة مع اشتداد حالة الحصار والاستهداف والقصف.
وزارة الصحة بغزة تفتح باب التطوع الطبي وتدعو المتقاعدين للعودة إلى العمل
تعرضت مستشفيات غزة والطواقم الطبية للاستهداف المتكرر خلال العدوان الإسرائيلي على غزة / صورة: Reuters
19 أكتوبر 2023

دعت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، الكوادر الصحية المتقاعدة للالتحاق بالعمل فوراً في المرافق الصحية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: "نطلق نداء للكوادر الصحية المتقاعدة للالتحاق بالعمل فوراً في المرافق الصحية".

وأضافت: "نعلن فتح باب التطوع لكل من يحمل مزاولة مهنة في التخصصات الصحية المختلفة وكذلك للمسعفين".

وفي بيان آخر، طالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الإنسانية "بالإسراع في إدخال الاحتياجات الطبية الطارئة لمستشفيات قطاع غزة".

وقالت: "أي تأخير في إدخال الإمدادات الطبية لمستشفيات قطاع غزة سنفقد مزيداً من الجرحى والمرضى".

وتابعت: "المستشفيات تعيش حالة من الجفاف في كل الإمكانيات الدوائية والوقود".

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة، عن خروج أربعة مستشفيات عن الخدمة وتضرر أكثر من 20 مستشفى ومركز صحي بفعل القصف الإسرائيلي وقطع الإمدادات الطبية ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وسبق أن استهدفت قوات الاحتلال مستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، وطالبت بإخلاء مستشفيات العودة وكمال عدوان في شمال غزة، والمستشفى الكويتي في رفح، ولم تسلم الطواقم الطبية من قصف قوات الاحتلال لكوادرها وعربات الإسعاف.

ولليوم الثالث عشر على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أدت إلى استشهاد 3785 فلسطينياً، بينهم أكثر من 1500 طفل، وأصابت ما يزيد على 12 ألف آخرين، بينما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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