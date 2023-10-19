سياسة
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أنقرة تهنئ فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات
هنأت الخارجية التركية، الخميس، حكومة جمهورية فنزويلا والمعارضة الفنزويلية، على الاتفاقات الموقعة في باربادوس في 17 أكتوبر/تشرين الأول، حول تعزيز الحقوق السياسية وضمانات حق التصويت والترشح للجميع، وكذلك حماية المصالح الوطنية.
أنقرة تهنئ فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات
أنقرة تهنئ فنزويلا بعد اتفاق الحكومة والمعارضة على تنظيم انتخابات / صورة: AA
19 أكتوبر 2023

هنأت الخارجية التركية، الخميس، حكومة جمهورية فنزويلا والمعارضة الفنزويلية، على الاتفاقات الموقعة في باربادوس في 17 أكتوبر/تشرين الأول، "حول تعزيز الحقوق السياسية وضمانات حق التصويت والترشح للجميع، وكذلك حماية المصالح الوطنية".

وقالت الخارجة التركية في بيان لها الخميس "نرى في الإعلان الأمريكي بشأن رفع العقوبات عن فنزويلا خطوة في الاتجاه الصحيح".

وأضافت الخارجية أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم للسلطات الفنزويلية، لضمان إجراء الانتخابات المقرر إجراؤها في فنزويلا عام 2024 بطريقة شفافة ونزيهة.

وأكدت الخارجية التركية أن أنقرة "تحافظ على موقفها المبدئي ضد العقوبات الأحادية، وتقف إلى جانب صديقتنا فنزويلا اليوم كما فعلت في الماضي".

ويأتي بيان الخارجية التركية بعد يومين من الاتفاق الانتخابي الذي جرى التوصّل إليه بين الحكومة والمعارضة الفنزويلية في ختام مفاوضات جرت بينهما في باربادوس.

وبموجب هذا الاتفاق ستشهد فنزويلا انتخابات رئاسية في النصف الثاني من 2024.

يذكر أن المعارضة المدعومة من دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، لم تعترف بإعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو عام 2018.

وفي العام التالي، عززت واشنطن العقوبات على كراكاس التي كانت فرضتها للمرة الأولى عام 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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