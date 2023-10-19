سياسة
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وزير خارجية مصر: نسعى لإعادة تشغيل معبر رفح وإدخال المساعدات ونرفض التهجير
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تواصل السعي من أجل فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال لن يوقف إطلاق النار في أثناء دخول المساعدات.
وزير خارجية مصر: نسعى لإعادة تشغيل معبر رفح وإدخال المساعدات ونرفض التهجير
جانب من المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري والأمين العام للأمم المتحدة في القاهرة / صورة: AFP
19 أكتوبر 2023

قال وزير خارجية مصر سامح شكري الخميس إن بلاده تسعى لإدخال مساعدات إغاثية لقطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية التي يعانيها القطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده شكري بالقاهرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد فيه وزير خارجية مصر، أن "مؤتمر القاهرة للسلام الذي سيعقد السبت سيعمل على التوصل إلى توافق دولي لخفض التصعيد (في غزة) وصولاً إلى وقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الإغاثية".

وشدّد على أن "مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح واستقبال المساعدات الإغاثية في مطار العريش رغم القصف الإسرائيلي المتكرر للجانب الفلسطيني من المعبر".

وأشار إلى أن "مصر تسعى لإعادة تشغيل معبر رفح وإدخال الشاحنات المكدسة وأن يكون دخول المساعدات دائماً ومتواصلاً من دون انقطاع".

وقال شكري: "لا بديل عن عودة الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) إلى طاولة المفاوضات وإقامة دولة فلسطينية مستقلة"، مجدداً رفض تهجير الفلسطينيين.

وفي السياق نفسه، قال مصدر سياسي في إسرائيل، إن إطلاق النار لن يتوقف في قطاع غزة حتى في أثناء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بينما تواصل مصر مساعيها لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مصدر سياسي لم تُسمِّه، قوله إنّه "لن يكون وقف لإطلاق النار، ولا حتى في أثناء الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة" من دون مزيد من التفاصيل.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المغلق، وذلك للمرة الأولى بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وتتهم مصر إسرائيل، بتعطيل مرور المساعدات الإغاثية التي توافدت من عدة دول، عبر معبر رفح بعد استهداف متكرر للجانب الفلسطيني من المعبر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة أدت إلى استشهاد 3785 فلسطينياً، بينهم أكثر من ألف طفل، وأصابت ما يزيد على 12 ألفاً آخرين، كما يواصل قطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع، الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، وفقاً لما أعلنه أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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