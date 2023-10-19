توجه الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة بالدعوة إلى الجماهير العربية والإسلامية للاحتشاد أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية نصرة للمسجد الأقصى وفلسطين.

جاء ذلك في تسجيل صوتي أصدره القسام، أكد فيه الناطق العسكري جاهزية المقاومة "لمعركة طويلة الأمد مع العدو"

وأكد أبو عبيدة أن "العدو سيدفع ثمن جرائمه في غزة والمسجد الأقصى".

وهاجم أبو عبيدة الولايات المتحدة ودعمها لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.

ودعا الناطق العسكري جماهير الأمة الإسلامية والعربية للدفاع عن "أقصاه وعن قضية العرب والمسلمين الأولى قضية فلسطين"، عبر التجمهر "أمام سفارات العدو الصهيوني والولايات المتحدة وطرد سفرائهما وإغلاق السفارات".

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.