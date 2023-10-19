قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إن وقف إطلاق النار شرط أساسي لضمان التوصيل "الآمن" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غوتيريش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بالقاهرة، في إطار زيارة غير محددة المدة للقاهرة يجريها الأمين العام، للتشاور مع المسؤولين بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر غوتيريش في مستهل حديثه عن الأوضاع في قطاع غزة: "نحن في أزمة لم تشهدها المنطقة منذ عقود".

وشدد على أن "وقف إطلاق النار شرط أساسي لضمان التوصيل الآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة".

ولفت إلى أن "معبر رفح ومطار العريش يمثلان الحياة لسكان قطاع غزة، ومصر تثبت لنا أنها عماد السلام في المنطقة، وهي الوحيدة القادرة على وقف الحرب، ووقف إطلاق النار جزء أساسي من المبادرة".

إسرائيل ترفض إدخال المساعدات

في المقابل، أفاد مصدر سياسي في إسرائيل، بأن إطلاق النار لن يتوقف في قطاع غزة حتى في أثناء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفق إعلام عبري رسمي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي لم تُسمه، قوله إنّه "لن يكون وقف لإطلاق النار، ولا حتى في أثناء الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة" دون مزيد من التفاصيل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأربعاء، أعلن أن إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المغلق، وذلك للمرة الأولى بعد إطلاق عملية طوفان الأقصى.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.