سياسة
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البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيرات من اليمن يحتمل أنها كانت متجهة إلى إسرائيل
أسقطت مدمرة أمريكية الخميس، ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون من اليمن. وأعلن البنتاغون أن المدمرة الأمريكية كانت تجوب شمال البحر الأحمر عندما أسقطت الصواريخ والمسيرات التي "يحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".
البنتاغون: اعتراض صواريخ ومسيرات من اليمن يحتمل أنها كانت متجهة إلى إسرائيل
البنتاغون يعلن إسقاط المدمرة أمريكية يو إس إس كارني ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات أطلقها الحوثيون / صورة: AP
19 أكتوبر 2023

أسقطت مدمرة أمريكية الخميس ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون من اليمن. وأعلن البنتاغون أن المدمرة الأمريكية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر" عندما أسقطت الصواريخ والمسيرات التي "يحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل".

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية خلال مؤتمر صحفي عدم سقوط أي إصابات في صفوف المدمرة الأميركية "يو أس أس كارني".

وقبل أيام حذر زعيم جماعة الحوثي اليمنية، عبد الملك الحوثي من أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع في غزة بشكل مباشر، فسترد الحركة بإطلاق طائرات مسيّرة وصواريخ وستتخذ خيارات عسكرية أخرى.

وقال: "توجد خطوط حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة" مضيفاً أن الحوثيين مستعدون للتنسيق مع جماعات أخرى والتدخل.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري شنّ غارات مكثفة على غزة، وتقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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