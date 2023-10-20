سياسة
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"خطوة قاتلة للأطفال".. رايتس ووتش تحذر من عواقب منع المياه النظيفة عن غزة
حذّرَت منظمة هيومن رايتس ووتش من خطورة حصار غزة على حياة الكبار والأطفال، مشيرة إلى حرمان نحو 600 ألف شخص في القطاع من المياه النظيفة بعد وقف إسرائيل إمداد السكان بها.
"خطوة قاتلة للأطفال".. رايتس ووتش تحذر من عواقب منع المياه النظيفة عن غزة
إسرائيل تحرم مئات الآلاف في غزة من المياه النظيفة / صورة: AFP
20 أكتوبر 2023

أكّدَت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسرائيل حرمت نحو 600 ألف شخص في غزة من الوصول إلى المياه النظيفة عبر وقف إمداد القطاع بها منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت المنظمة في منشور على حسابها في منصة إكس الخميس، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة يعرّض الأطفال الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين لخطر كبير.

وأضافت أن عدم سماح إسرائيل بدخول المياه والوقود والكهرباء إلى غزة، يعرّض حياة السكان للخطر، كما يُعَدّ حصار القطاع غير القانوني "خطوة قاتلة للأطفال".

يُذكَر أن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أعلن يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقف تزويد قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو مليونَي فلسطيني، بالمياه.

وتواصل إسرائيل منذ أسبوعين شن غارات مكثفة على غزة مخلّفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثَّفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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