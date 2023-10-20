أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الجمعة أن مستشفياتها أصبحت بحاجة ماسة إلى كل حبة دواء وسرير، وكل قطرة وقود، في ظل نفاد مخزونها أمام تواصل الغارات الإسرائيلية منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك وفق نداء استغاثة، أطلقه متحدث الوزارة أشرف القدرة، نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأوضح القدرة أن “مستشفياتنا بحاجة ماسة إلى كل حبة دواء وكل مستهلك طبي وقطرة وقود“.

وأضاف “نحن بحاجة إلى كل كادر بشري وكل سرير وكل سيارة إسعاف“.

ومنذ بدء الغارات الإسرائيلية على القطاع، حذرت الوزارة في أكثر من بيان، من أن المستشفيات في غزة بدأت تفقد قدراتها العلاجية، ووجهت مناشدات من أجل إدخال الإمدادات الطبية إلى القطاع بشكل عاجل قبل فوات الأوان.

استمرار استهداف المنازل

وفي السياق قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في القطاع عبر بيان على تليغرام، إن "طيران الاحتلال استهدف بشكل متزامن 6 منازل على رؤوس ساكنيها، بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع".

وأشار البيان إلى "مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين"، نُقلوا جميعاً إلى مستشفى ناصر الطبي.

إلا أن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تحدثت عن استشهاد "21 شخصاً على الأقلّ، وإصابة 79 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء" جراء القصف على المنازل.

استهداف مسجد

واستهدف قصف إسرائيلي مسجداً شماليّ قطاع غزة ودمره بالكامل.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة عبر بيان على تليغرام، إن الطيران الإسرائيلي "استهدف مسجد العمري، في منطقة جباليا البلد شماليّ قطاع غزة، ودُمّر بالكامل".

استهداف كنيسة

ومساء الخميس قتلت غارة إسرائيلية ثمانية أشخاص على الأقلّ وأصابت عشرات، كانوا يحتمون في كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس بغزة.

وقالت "وفا" إن "طيران الاحتلال قصف كنيسة القديس بروفيريوس التي لجأ إليها مئات النازحين، في حي الزيتون جنوبيّ غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة عشرات بجروح مختلفة".

من جانبها قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن استهداف أحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في غزة، "جريمة حرب تُضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة".

وأضافت اللجنة في بيان أن "استهداف الكنيسة التي يحتمي بها ما يقارب 500 مواطن فلسطيني، مسلمين ومسيحين، يؤكّد أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هو المواطنون العزل من أطفال ونساء وشيوخ".

ورصدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4137 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيبَ أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.