قتلت غارة إسرائيلية 8 أشخاص على الأقل وأصابت عشرات المدنيين مساء الخميس، كانوا يحتمون داخل كنيسة الروم الأرثوذكس بمدينة غزة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

ولفتت الوكالة إلى أن "شهداء وجرحى ما زالوا تحت الركام، وتحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف الوصول إليهم".

وأشارت إلى أن القصف "أدى إلى أضرار مادية جسيمة لحقت بأجزاء من مبنى الكنيسة، كما دُمّر مبنى بجوارها"، مشيرة إلى انهيار مبنى "مجلس وكلاء الكنيسة" بالكامل، الذي يُؤوِي عائلات فلسطينية مسيحية ومسلمة، لجأت إلى الكنيسة بحثاً عن "مكان آمن".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي.

من جانبها وصفت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، استهداف أحد مباني كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة بـ"جريمة حرب".

جاء ذلك في بيان فجر الجمعة صدر عن رئيسها، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشددت اللجنة على أن استهداف الكنيسة التي يحتمي بها ما يقارب 500 مواطن فلسطيني، مسلمين ومسيحين، يؤكد أن بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي هو المواطنون العزل من أطفال ونساء وشيوخ.

وقالت إن الصورة أصبحت واضحة للعالم بأن "إسرائيل تنفذ مخطط إبادة جماعية بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ولفتت إلى استهداف مبنى مجلس وكلاء الكنيسة مباشرة، مضيفة: "هذه جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف وعديد من الاتفاقيات الدولية، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة تجاه المدنيين الفلسطينيين ودور العبادة في قطاع غزة والقدس ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكشفت اللجنة أن كنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس، هي ثالث أقدم كنيسة في العالم، ويعود تاريخ البناء الأصلي إلى عام 425.

فيما استنكرت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس مساء الخميس، "قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي" الذي طال كنيستها في مدينة غزة.

وأكدت البطريركية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن "استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، بخاصة الأطفال والنساء، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها".

حماس تدعو إلى إدانة دولية

بدورها قالت حركة حماس في تصريح صحفي، إن "آلة الإجرام الصهيوني تستمرّ في توسيع نطاق إرهابها وإجرامها باستهدافها البغيض لكنيسة بروفيريوس الأثرية للروم الأرثوذكس".

وأضافت أن "هذا الاستهداف المتعمد للكنيسة ومن قبله ارتكاب مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني لَيستدعي وقفة وإدانة قوية من المجتمع الدولي ومن مجلس الكنائس العالمي للضغط على هذا الكيان المارق لوقف عدوانه الفاشي ضدّ دور العبادة والمدنيين العزل".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، ما أسفر عن قتل 3785 فلسطينياً، بينهم 1524 طفلاً و1000 سيدة، وإصابة 12493 منهم 3983 طفلاً و3300 سيدة، كما تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء عن القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل قتلت حماس أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 4629، حسب مصادر رسمية إسرائيلية، كما أسرت ما بين 200 و250 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل بينهم أطفال ونساء.