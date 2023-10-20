أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الخميس، أن بلاده ستفتح سفارة في مدينة رام الله الفلسطينية، عقب لقائه مسؤولين في السفارتين الإسرائيلية والفلسطينية في بوغوتا.

جاء ذلك في منشور على حسابه في منصة إكس، شارك فيه صوراً التقطها مع السفيرَين الإسرائيلي غالي داغان والفلسطيني رؤوف المالكي.

وقال بيترو في منشوره: "لقد عبرت عن موقفي بشأن التوصل إلى مؤتمر دولي للسلام يمهد الطريق لقيام دولتين مستقلتين وحرتين".

وأضاف: "وشدّدت على تضامني مع الأطفال الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يجب أن يعيشوا في سلام. سنرسل طائرة تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، وكولومبيا ستفتتح سفارتها في رام الله بفلسطين".

وتشهد العلاقات بين كولومبيا وإسرائيل توتراً بعد منشور لبيترو في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عبر حسابه في موقع إكس، انتقد فيه الردّ الإسرائيلي على هجوم حماس، ونشر صورة لأطفال فلسطينيين قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية.

وردّاً على منشور بيترو، أعلنت إسرائيل وقف صادراتها العسكرية إلى كولومبيا، التي ردّت بدورها وقرّرَت "تعليق العلاقات الخارجية مع إسرائيل".