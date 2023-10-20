قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الخميس، إن إسرائيل تمارس أكبر حملة إبادة للمباني والمنازل السكنية في قطاع غزة في إطار هجومها العسكري واسع النطاق المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري/تشرين الأول.

وكشف المرصد في بيان، أن أكثر من ربع مساحة مدينة غزة وشمال القطاع طالهما الدمار، و20% من المنازل لم تعُد صالحة للسكن، فيما تُعَدّ بلدة بيت حانون في أطراف شمال قطاع غزة الأكثر تضرراً بعد أن تَعرَّض نحو 60% من مبانيها للتدمير والأضرار الجسمية.

ووفق المرصد، تَعرَّض نحو 52 ألفاً من أصل 260 ألف وحدة سكنية في مدينة غزة وشمال القطاع للدمار أو الأضرار البالغة جراء هجمات إسرائيل الجوية، حسب توثيق المرصد.

وأبرز "الأورومتوسطي" أن إسرائيل تركز في هجماتها على محافظتي غزة وشمال القطاع عبر حملة تدمير ممنهجة بهدف التهجير القسري وممارسة "الترانسفير" بحق سكان المحافظتين.

وأنذر الجيش الإسرائيلي منذ أيام نحو مليون نسمة من سكان محافظتَي غزة وشمال القطاع لإخلاء مناطق سكنهم والتوجه إلى وسط وجنوب القطاع، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية خطيرة ومخاوف على سلامة المدنيين.

وأكد المرصد أن الجيش الإسرائيلي مُلزَمٌ عدم استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية مطلقاً، لكنه في الواقع يرتكب انتهاكات متعددة ومركَّبة، قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر القوة النارية الهائلة التي استخدمها ولا يزال ضدّ المناطق المدنية المكتظة بالسكان.

وأوضح أن تلك الانتهاكات تشمل الاعتداء الصارخ على عدد من الحقوق الأساسية للمدنيين في قطاع غزة، أبرزها الحقّ في الحياة، والحقّ في السكن، والحقّ في الملكية.

ولفت إلى أن هذه الأرقام أولية وغير نهائية، ومن المحتمَل أن تكون أضعاف هذه الإحصائيات في ظلّ مصاعب حصر جميع المناطق المدمرة وتصاعد الاستهداف الإسرائيلي المكثف للمناطق السكنية على مدار الساعة.

ووجه المرصد الأورومتوسطي نداءً عاجلاً إلى مقرر حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والمقرر الخاصّ المعنيّ بالسكن اللائق بضرورة التحرك العاجل لمواجهة آلة الدمار الإسرائيلية للأحياء السكنية بكاملها في قطاع غزة.

ونبّه لحظر القانون الدولي وفي مقدمته الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، هدم القوة المحتلّة أملاك المواطنين من سكان المنطقة المحتلة، كما تكفل الشرعية الدولية لحقوق الإنسان الحقّ في السكن وحماية الأملاك الخاصة.

جرائم حرب مركبة

وخلص المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مركبة في قطاع غزة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.

وعدّد المرصد جرائم إسرائيل في "الإغلاق الشامل والعقاب الجماعي، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي"، إضافة إلى ممارسة الإبادة الجماعية عن طريق القصف الجوي الرهيب بلا تَوقُّف على السكان المدنيين وتدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وكذلك ممارسة التطهير العرقي و"الترانسفير" بالترحيل القسري الذي بدأ في محافظتَي غزة وشمال القطاع، والتخطيط لمواصلة ذلك نحو سيناء المصرية.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.