سياسة
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لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي لفريق إعلامي بالجنوب
أعلن الجيش اللبناني مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي بأسلحة رشاشة لفريق إعلامي من 7 أشخاص جنوبيّ لبنان، فيما أُنقِذوا بعد التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل".
لبنان يعلن مقتل شخص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي لفريق إعلامي بالجنوب
لبنان: مقتل شخص باستهداف إسرائيلي لفريق إعلامي على الحدود / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

أعلن الجيش اللبناني الجمعة، مقتل شخص وإصابة آخر باستهداف إسرائيلي لفريق إعلامي من 7 أشخاص مقابل موقع العباد الإسرائيلي في خراج بلدة حولا الحدودية جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن "الاستهداف حدث في أثناء التغطية الإعلامية لفريق إعلامي من 7 أشخاص قرب موقع العبّاد التابع للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة حولا".

ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية "استهدفت الفريق الإعلامي بأسلحة رشاشة ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر".

ولفت إلى أن دورية من الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "عملت على نقل الشهيد والمصاب إلى أحد المستشفيات، ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن".

من جهته أدان حزب الله في بيانٍ، "الاعتداء" على المدنيين والصحافيين، مشيراً إلى أن "الاعتداء على أمن بلدنا لن يمر بلا ردّ أو عقاب".

كان الناطق الرسمي باسم "يونيفيل" أندريا تيننتي قال مساء الخميس، إن "القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة 7 أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الحدودي".

وأشار في بيان إلى أن "اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ"، مضيفاً أن "الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق النار، ما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة".

وختم المتحدث الأممي بقوله: "للأسف، فقد أحد الأشخاص حياته خلال هذه الحادثة وأُنقذَ الآخرون بنجاح".

ومنذ اندلاع مواجهات عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات وقصفاً متبادَلاً بين مقاتلين من حزب الله والجيش الإسرائيلي، تسببت في سقوط قتلى وجرحى على جانبي الحدود.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل بقصف إسرائيلي المصور في وكالة رويترز عصام عبد الله وأصيب 6 صحفيين يعملون في قناة الجزيرة القطرية ووكالة الصحافة الفرنسية ووكالات أجنبية أخرى في أثناء تغطية الاشتباكات المندلعة عند الحدود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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