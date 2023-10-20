انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، من مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية، بعد عملية استغرقت نحو 30 ساعة.

وانسحب الجيش من المخيم بالكامل مخلّفاً وراءه 12 شهيداً فلسطينياً على الأقلّ، وفق مصادر محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس طه إيراني، إعلانه "ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم منذ فجر اليوم، إلى 12 شهيداً، وعشرات الجرحى".

وحسب شهود عيان، "اقتحمت القوات الإسرائيلية المخيم عند الساعة الثالثة من فجر الخميس، بعدد كبير من الآليات العسكرية والجرافات، وشرعت في تدمير ممتلكات وتجريف الشوارع والبنية التحتية".

وأضافوا أن الجيش الإسرائيلي "قصف موقعاً في المخيم بطائرة مسيَّرة"، كما "اعتقل 10 مواطنين على الأقلّ".

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية "أغلقت مداخل المخيم بسواتر ترابية وفرضت منعاً للتجوال، كما انخرطت في اشتباك مع عدد من المسلحين الفلسطينيين".

في السياق نفسه تناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات التجريف والتدمير التي نفّذتها الجرافات الإسرائيلية في المخيم، إضافة إلى مقاطع تفجير وقعت في عدد من أحياء المخيم، وفق مراسل الأناضول.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.