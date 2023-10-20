طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن فجر الجمعة، الكونغرس بالتصديق على ميزانية "عاجلة وغير مسبوقة"، لدعم إسرائيل وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، استعرض بايدن خلالها موقف بلاده من الأوضاع الحالية في إسرائيل وأوكرانيا.

وأعلن أنه سيرسل غداً إلى الكونغرس "طلب تمويل طارئ لاحتياجات الأمن القومي الأمريكي، من أجل دعم شركائنا الأساسيين، من ضمنهم إسرائيل وأوكرانيا".

وأضاف أن الحزمة الأمنية التي سيرسلها إلى الكونغرس "هي التزام غير مسبوق تجاه أمن إسرائيل، من شأنه أن يعزّز تفوقها العسكري النوعي".

ووصف الرئيس الأمريكي دعم إسرائيل وأوكرانيا بـ"استثمار ذكي سيؤتي ثماره على الأمن الأمريكي لأجيال مقبلة"، لافتاً إلى أن إدارته "ستعمل على استمرار عمل القبة الحديدية من أجل حماية إسرائيل".

واعتبر بايدن أن نجاح إسرائيل وتفوُّقها العسكري "أمران حيويان" للأمن القومي للولايات المتحدة، داعياً إلى تجاوز أي خلافات (سياسية) داخلية في بلاده، "من أجل ردع أي انتصار" قد تحققه حركة حماس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بايدن يعتزم طلب 14 مليار دولار أمريكي، دعماً إضافياً لإسرائيل من الكونغرس.

تركيز على الرهائن والمساعدات

وطالب الرئيس الأمريكي إسرائيل بالتزام قوانين الحرب، مضيفاً: "لا أريد من حكومة إسرائيل أن يعميها الغضب، وأهمّ أولوياتي إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

على صعيد آخر أشار بايدن إلى بذل إدارته جهوداً من أجل وصول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأكد أنه سيستمر إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين، وأن الولايات المتحدة تلتزم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

كما لفت إلى "عدم إمكانية" التخلي عن مقترح حل الدولتين، لضمان إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

والأربعاء تَوجَّه بايدن إلى إسرائيل في زيارة استغرقت 8 ساعات، لإبداء التضامن معها، كما شارك في اجتماع مع أعضاء "مجلس الحرب" الإسرائيلي (كابينت الحرب)، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تل أبيب.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين شن غارات على غزة، أودت بحياة أكثر من 3785 شخصاً، منهم 1524 طفلاً و1000 سيدة و120 مسنّاً، حسب أحدث إحصاء لوزارة الصحة في القطاع، صدر الخميس.