سياسة
2 دقيقة قراءة
بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين في غزة ويجب وقف العمليات العسكرية
أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجمعة، عن ألمه مما يشهده قطاع غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه الأبرياء، مؤكداً ضرورة وقف العمليات العسكرية.
بن سلمان: نرفض استهداف المدنيين في غزة ويجب وقف العمليات العسكرية
ولي العهد السعودي يرفض استهداف المدنيين في غزة / صورة: Reuters Archive
20 أكتوبر 2023

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفضه القاطع لاستهداف المدنيين في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال في كلمة افتتاحية بالقمة الخليجية مع رابطة الآسيان التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"، وفق قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وبشأن العلاقات الخليجية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، أوضح أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكّل 9% من مجمل صادراتها.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومجموعة آسيان، والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات "في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية".

وقال وليّ العهد السعودي: "دولنا ستستمر في كونها مصدراً آمناً وموثوقاً للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميّاً".

ويشارك في القمة قادة الخليج ورؤساء وزعماء دول الآسيان.

و"آسيان" ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا، تأسس عام 1967، ويضمّ إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، فيما تتمتع 6 دول بوضع "شريك الحوار القطاعي" مع "آسيان"، هي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياءً بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us