أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رفضه القاطع لاستهداف المدنيين في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي ذريعة، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول إلى إقامة دولة فلسطينية.

وقال في كلمة افتتاحية بالقمة الخليجية مع رابطة الآسيان التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض: "يؤلمنا في الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة اليوم من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء"، وفق قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وبشأن العلاقات الخليجية مع دول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، أوضح أن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكّل 9% من مجمل صادراتها.

وأعرب بن سلمان عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دول الخليج ومجموعة آسيان، والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات "في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية".

وقال وليّ العهد السعودي: "دولنا ستستمر في كونها مصدراً آمناً وموثوقاً للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميّاً".

ويشارك في القمة قادة الخليج ورؤساء وزعماء دول الآسيان.

و"آسيان" ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا، تأسس عام 1967، ويضمّ إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا، فيما تتمتع 6 دول بوضع "شريك الحوار القطاعي" مع "آسيان"، هي سويسرا والنرويج وتركيا وباكستان والبرازيل والإمارات.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياءً بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.