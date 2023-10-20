سياسة
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"مكافحة التضليل" بالرئاسة التركية يفنّد مزاعم اعتقال إسرائيل قائد حماس
فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية ما روّجه بعض الحسابات الداعمة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي, حول اعتقال الأخيرة قائد  حركة حماس الفلسطينية، مؤكداً أن الحقيقة عكس ذلك.
"مكافحة التضليل" بالرئاسة التركية يفنّد مزاعم اعتقال إسرائيل قائد حماس
رئاسة الاتصالات التركية نفت ادّعاء أن "الجيش الإسرائيلي اعتقل  قائد حماس" / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

فنّد مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية منشورات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي عرضت مشاهد قالت إنها توثق اعتقال إسرائيل قائد حركة حماس الفلسطينية.

وقال المركز في بيان على موقع إكس الخميس، إن الادعاء بأن "الجيش الإسرائيلي قبض على زعيم حماس" في ما يتعلق بالصور المتداولة على بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، غير صحيح.

وأشار إلى أن الشخص الذي يظهر في الصور المزعومة ليس زعيم حماس، بل روبن فاردانيان، وزير الدولة السابق لما يسمى بالإدارة الأرمينية في قره باغ، الذي قُبض عليه الشهر الماضي.

ولفت إلى أن حرس الحدود الأذربيجاني كان ألقى القبض على فاردانيان في لاتشين بتهمة تمويل الإرهاب.

وروبن فاردانيان هو مواطن روسيّ تخلّى عن جنسيته الروسية في سبتمبر/أيلول 2022 وانتقل إلى قره باغ وعمل وزير دولة في الإدارة الأرمينية المزعومة.

ولفاردانيان تاريخ إجرامي من غسل أموال وتجارة أسلحة ومخدرات وأعمال استفزازية ضد أذربيجان.

وعلى مدار الأيام الماضية نشرت وسائل إعلام غربية معلومات كاذبة ومضللة حول مجريات الحرب في غزة، لتتراجع عنها في وقت لاحق، فيما حذرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية من أن تعمد إسرائيل استهداف الصحفيين يهدف إلى خلق تصورات خاطئة وإخفاء الحقائق على الأرض.

وحتى مساء الخميس رصدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3785 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيبَ أكثر من 12 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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