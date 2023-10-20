فرضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قيوداً مشددة على دخول المصلين المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة، للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، إن الشرطة الإسرائيلية فرضت قيوداً شديدة مساء الخميس على دخول المصلين المسجد الأقصى لأداء الصلاة".

وبيّن المسؤول للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن شرطة الاحتلال لم تسمح بالدخول إلى المسجد إلا لمن تزيد سنّه على 65 عاماً، ما يمنع عشرات الآلاف من أداء الصلاة في الأقصى.

ولفت إلى أن هذه الجمعة الثانية على التوالي التي تُفرض فيها هذه القيود المشددة.

وكشف شهود عيان أن عشرات المصلين اضطُرُّوا إلى أداء صلاة الفجر في الطرق المؤدية إلى المسجد الأقصى، بعد منعهم من الدخول.

وتنتشر قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، بخاصة في محيط البلدة القديمة وفي أزقّتها وعند البوابات الخارجية للمسجد.

كانت الشرطة الإسرائيلية سمحت لنحو 5 آلاف شخصٍ فقط بأداء صلاة الجمعة في الأقصى الأسبوع الماضي، علماً بأنه يؤديها عادة أكثر من 50 ألف شخص.

وأدّى مئاتٌ الجمعة الماضية الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة بعد منعهم من الوصول إلى المسجد الأقصى.

كانت الشرطة الإسرائيلية اعتدَت الجمعة الماضية على المصلّين الذين أدّوا الصلاة في حي واد الجوز الملاصق للبلدة القديمة.