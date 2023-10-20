دعا مجلس التعاون الخليجي، ورابطة "آسيان"، الجمعة، إلى إعادة الخدمات الأساسية كالماء والوقود لجميع أنحاء قطاع غزة، فضلاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال قمة المجلس والرابطة التي استضافتها الرياض، وقررت في ختامها عقدها كل عامين، على أن تكون المقبلة في ماليزيا، وفق بيانين منفصلين صادرين عن تلك القمة، نقلتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبشأن تطورات غزة، أكد البيان الختامي للقمة، "إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها".

كما دعت القمة إلى "استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

وطالب المجتمعون بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن"، فضلاً عن "حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو (حزيران) 1967".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وبشأن مخرجات القمة، اتفق المجتمعون فيها، وفق البيان الختامي الثاني لها، على "إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك".

وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة "آسيان" مرة كل سنتين، على أن تُعقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025م.

وتضم دول مجلس التعاون، السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، فيما تعد "آسيان" ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا، تأسست عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.