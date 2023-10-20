سياسة
2 دقيقة قراءة
"التعاون الخليجي" و"آسيان" يدعوان لوقف دائم لإطلاق نار في غزة
دعا مجلس التعاون الخليجي ورابطة "آسيان"، إلى إعادة الخدمات الأساسية كالماء والوقود لجميع أنحاء قطاع غزة، فضلاً عن وقف دائم لإطلاق النار. وحثّا جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع.
"التعاون الخليجي" و"آسيان" يدعوان لوقف دائم لإطلاق نار في غزة
قمة الخليج و"آسيان" تدعو لإعادة الخدمات لغزة ووقف دائم لإطلاق نار / صورة: واس / وكالة الأنباء السعودية (واس)
20 أكتوبر 2023

دعا مجلس التعاون الخليجي، ورابطة "آسيان"، الجمعة، إلى إعادة الخدمات الأساسية كالماء والوقود لجميع أنحاء قطاع غزة، فضلاً عن وقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك خلال قمة المجلس والرابطة التي استضافتها الرياض، وقررت في ختامها عقدها كل عامين، على أن تكون المقبلة في ماليزيا، وفق بيانين منفصلين صادرين عن تلك القمة، نقلتهما وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبشأن تطورات غزة، أكد البيان الختامي للقمة، "إدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة وغيرها".

كما دعت القمة إلى "استعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال الوقود والغذاء والدواء دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة".

وطالب المجتمعون بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن والمعتقلين المدنيين، وبخاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن"، فضلاً عن "حث جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتين على أساس حدود ما قبل 4 يونيو (حزيران) 1967".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وبشأن مخرجات القمة، اتفق المجتمعون فيها، وفق البيان الختامي الثاني لها، على "إجراء المشاورات واستكشاف التعاون في المجالات المحددة ذات الاهتمام المشترك".

وقرروا عقد القمة بين مجلس التعاون ورابطة "آسيان" مرة كل سنتين، على أن تُعقد القمة القادمة في ماليزيا في عام 2025م.

وتضم دول مجلس التعاون، السعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، فيما تعد "آسيان" ثالث أكبر تكتل اقتصادي في آسيا، تأسست عام 1967، وتضم إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والفلبين وبروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us