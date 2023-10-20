يوم الثلاثاء 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قام الإسرائيليون بقصف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، ليذهب ضحية القصف الجوي أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى.

لم يكن الهجوم الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، الذي بُني عام 1882، هو الهجوم الأول من نوعه في تاريخها ضدّ المدنيين العُزل، فأكثر من قصف استهدفت فيه إسرائيل أماكن مدنية، وتختلف ردود فعلها عقب كل حادثة، وقد ألقت باللوم في قصف المستشفى على المقاومة الفلسطينية، وقالت إنّ "صاروخاً للمقاومة أخطأ وجهته وقصف المستشفى".

وفي مساء 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري وضمن قصفها المتواصل لقطاع غزة، وجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضرباتها إلى كنيسة القديس بروفيريوس للروم الأرثوذكس بحي الزيتون بغزة، وهي ثالث أقدم كنيسة في العالم، لتنضم هذه الواقعة الجديدة إلى سلسلة الهجمات الإسرائيلية ضد المدنيين.

وكان مدنيون من قطاع غزة دخلوا الكنيسة نازحين خلال الأيام الماضية رغبة في مكان آمن بعيداً عن المنازل التي تُقصف في أنحاء متفرقة من القطاع.

وحتى كتابة هذه السطور كان أُعلنَ عن وفاة طفلة وسيدة وإصابة عشرات بجروح مختلفة داخل الكنيسة التي تضرر مبناها بشدة جراء القصف.

مستشفى المعمداني.. قصف المرضى والجرحى

لجأ آلاف من سكان منطقة ساحة غزة وسط المدينة القديمة إلى المستشفى المعمداني، مع بداية القصف الإسرائيلي للقطاع رداً على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهدّدت إسرائيل بقصف المستشفى قبل يوم واحد من شنها غارة عليها، في إطار مزاعمها بأنّ "حركة حماس قد تتخذ من المكان ملاذاً لها".

وقد أنكرت إسرائيل مسؤوليتها عن قصف المستشفى، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنّ "صاروخاً للمقاومة سقط على المستشفى"، مستدعياً أحد المقاطع المصورة لصاروخ "سرايا القدس"، لكن ما لبث نتنياهو أن حذف المقطع، وعادت إسرائيل لتقول إنّ حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية هي المسؤولة عن قصف المستشفى بعدما "أخطأ صاروخ هدفه"، وهو ما جرى نفيه من قبل المقاومة الفلسطينية.

مدرسة مخيم جباليا للاجئين

في عام 2014، قصفت إسرائيل مدرسة تديرها الأمم المتحدة في مخيم جباليا للاجئين بغزة، أيام الحرب على القطاع من في يوليو/تموز من العام نفسه.

واستشهد 15 فلسطينياً وأُصيب 125 آخرون، جرّاء الهجوم على المدرسة، حسب تقديرات وزارة الصحة في غزة، حيث كان يحتمي بها من الغارات الإسرائيلية حوالي 3000 فلسطيني، وفق تقديرات وكالة "أونروا" وقتها.

وحينها أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قصفه للمدرسة كان رد فعل على "مسلحين أطلقوا قذائف تجاه قواته" بالقرب من المدرسة.

مستشفى القدس

وفي عام 2009 وتحديداً منتصف شهر يناير/كانون الثاني، أطلق الجيش الإسرائيلي قذيفة تجاه مستشفى القدس بمنطقة تل الهوا جنوب قطاع غزة، وهو مستشفى تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وتسببت القذيفة في جرح أكثر من 300 شخص.

ووقتها كانت إسرائيل تنفذ عملية قصف متواصل على القطاع بدايةً من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008، واستمرت عملياتها العسكرية في القطاع 21 يوماً.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2012، أطلقت إسرائيل عملية "عمود السحاب" على قطاع غزة، واستمرت لمدة 8 أيام، وشهدت هذه الحرب أيضاً قصفاً لمستشفى القدس.

مقتل محمد الدرة.. صورة باقية للأبد

اعترض الفلسطينيون على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي آرييل شارون إلى المسجد الأقصى في سبتمبر/أيلول من عام 2000، وحاولوا التصدي للأمر في يوم الجمعة التالي، فيما عُرف بـ"انتفاضة الأقصى الثانية"، ففتح الجنود الإسرائيليون النيران على المصلين، واستشهد وجُرح 250 فلسطينياً.

وكان الفلسطيني جمال الدرة يحمي ابنه محمد البالغ من العمر 12 عاماً خلف أحد البراميل الإسمنتية من رصاص القوات الإسرائيلية، وأشار لهم جمال الدرة حسب فيديو مصور وقتها بالتوقف عن ضرب النيران، إلا أنّهم واصلوا الضرب ما أدى إلى مقتل محمد الدرة، في صورة لا تزال يجري تداولها حتى الآن بعد أن بُثت على الهواء مباشرة وقتها.

انتفاضة النفق

وبالعودة إلى شهر سبتمبر/أيلول من عام 1996، أعلنت إسرائيل فتحها النفق المجاور للجدار الغربي أسفل المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الفلسطينيين وشرطتهم من جانب، وجنود إسرائيليين من جانب آخر.

وأسفرت الاشتباكات في يوم واحد عن استشهاد 51 فلسطينياً وإصابة المئات، كما قُتل 15 إسرائيلياً أيضاً، والتي تُسمى "مجزرة الأقصى الثانية".

مجزرة الأقصى الأولى

في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول عام 1990، فتح جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران تجاه مصلين في المسجد الأقصى، ما أدى إلى استشهاد 21 فلسطينياً وإصابة نحو 200 آخرين، في حادثة تُعرف بـ"مجزرة الأقصى الأولى".

وكان مستوطنون من جماعة تُدعى "أمناء جبل الهيكل" قد حاولوا وضع حجر أساس للهيكل المزعوم في المسجد الأقصى، ضمن احتفالات إسرائيلية في عيد "العرش اليهودي"، فتصدى لهم المصلون بالمسجد، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات مع جنود إسرائيليين.

بحر البقر.. الفانتوم تقتل التلاميذ

وبالعودة إلى عام 1970 وتحديداً في 8 أبريل/نيسان، وأثناء ما كانت إسرائيل تحتل سيناء المصرية، قصفت طائرات "إف-4 فانتوم" الإسرائيلية مدرسة "بحر البقر" في قرية بحر البقر، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية في مصر.

دُمرت المدرسة تماماً، واستشهد نحو 30 طفلاً، و11 آخرين بين عاملين في المدرسة وممن كانوا بالقرب منها، بالإضافة إلى الإصابات التي قُدرت بـ50 إصابة، بعضها كان بالغ الخطورة وتسبّبت بإعاقات لأصحابها، وتُعتبر هذه أرقام كبيرة بالنسبة إلى مدرسة كان جميع طلابها في ذلك الوقت 150.

وكان مبرّر إسرائيل وقتها بأنّها قصفت "مكاناً عسكرياً" وليس مدرسة، في حين أنّ تل أبيب كانت تصعد وقتها ضدّ مصر لوقف حرب الاستنزاف.

تحليل الخطاب السياسي

ويأتي استهداف المدنيين كنهج يتوافق مع الخطاب الإسرائيلي الرسمي تجاه القضية الفلسطينية والداعي للتهجير والتصفية، ويرى المفكر وأستاذ تحليل الخطاب السياسي عماد عبد اللطيف في حديثه مع TRT عربي، أنّ هذا الخطاب يؤدي إلى "افتقاد المصداقية، ويظهر في تناقض الأقوال الصادرة عن إسرائيل".

وحول قصف مستشفى المعمداني يضيف عبد اللطيف أنّ إسرائيل صرحت في البداية بأنّ الجيش أعطى إنذاراً بإخلاء المستشفى، وأنّ الإسرائيليين "اضطروا" إلى القصف بعد ما "فشلوا" في الوصول إلى هاتف مسؤولي "المعمداني" ليحذروه تحذيراً أخيراً.

ويعتبر عبد اللطيف أنّ هذه الرواية تتناقض مع الرواية الأخرى التي وجدوا لاحقاً أنّها أكثر نفعاً، وهي إنكار ضرب المستشفى تماماً، والادعاء بأنّ تدميرها جرى بصاروخ فلسطيني.

ويوضح أستاذ تحليل الخطاب السياسي أنّه يمكن القول إنّ القاعدة الأساسية للخطاب الإسرائيلي حول الحرب مع غزة، هي أنّ الأقوال تتحرك في اتجاه مضادّ للأفعال في معظم الأحوال.

ويعتقد عبد اللطيف أنّ "زيف المصداقية سيكون أداة مهمة من أدوات حسم الصراع في المستقبل، بالنظر إلى أنّ جزءاً كبيراً من نجاح إسرائيل مرتبط ببراعتها على مدار عقود في تدبيج الأكاذيب".