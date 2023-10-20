سياسة
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دون كشف عن المصدر.. إسرائيل تعلن وصول 1000 طن من الأسلحة منذ بدء الحرب
أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول طائرة شحن محملة بالسلاح اليوم الجمعة، كاشفة عن وصول 45 طائرة محملة بنحو 1000 طن من الأسلحة والذخائر، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
دون كشف عن المصدر.. إسرائيل تعلن وصول 1000 طن من الأسلحة منذ بدء الحرب
إسرائيل: 1000 طن من الأسلحة وصلت إلينا منذ بدء الحرب (محدث) / صورة: AFP
20 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجمعة، عن وصول 45 طائرة شحن محملة بقرابة 1000 طن من الأسلحة إلى البلاد منذ بدء الحرب على غزة قبل أسبوعين، من دون أن تحدد مصدر الشحنات.

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان: "تعلن وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي عن وصول طائرة شحن إضافية بنجاح إلى مطار رامون قرب إيلات (جنوب) في وقت سابق من صباح الجمعة".

وكشفت عن محتوياتها: "تألفت الشحنة من مجموعة شاملة من الإمدادات العسكرية، بما في ذلك سيارات إسعاف عسكرية ومعدات طبية لاستخدام الجيش الإسرائيلي، وموارد أخرى مختلفة تهدف إلى تعزيز قدرات الاستعداد".

ولم تحدد وزارة الدفاع الإسرائيلية مصدر هذه الشحنة.

وأعلنت إسرائيل أمس الخميس وصول دفعة ثانية من الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت وزارة الدفاع الجمعة إلى أن "هذه الطائرة هي الطائرة الخامسة والأربعون التي تهبط في إسرائيل كجزء من مبادرة منسقة للغاية بقيادة وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي".

وتابعت: "وقد جُلب ما يقرب من 1000 طن من الأسلحة إلى إسرائيل حتى الآن، ومعظمها يشمل مجموعة متنوعة من الأسلحة المصممة لدعم خطط الجيش الإسرائيلي الهجومية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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