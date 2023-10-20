سياسة
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مقتل 16 من موظفي "الأونروا" في غزة منذ بدء الحرب
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن اثنين من موظفيها قُتلا الجمعة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاها إلى 16 منذ بدء الحرب.
مقتل 16 من موظفي "الأونروا" في غزة منذ بدء الحرب
الأونروا تعلن مقتل 16 شخصاً وإصابة 10 من موظفيها منذ بدء الحرب في غزة / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

ارتفعت حصيلة ضحايا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، إلى 16 قتيلاً من موظفيها، منذ بدء الحرب.

وأعلنت المنظمة الأممية، في بيان، نشر على موقعها الإلكتروني الجمعة، أن "موظفين اثنين آخرين لدى الأونروا تأكد مقتلهما في قطاع غزة، ما يرفع إجمالي العدد إلى 16 منذ بدء الحرب".

ولفت البيان إلى أن حصيلة المصابين بين موظفيها في قطاع غزة بلغ 10 أشخاص.

وأوضحت أنه "من المرجح أن يكون العدد الفعلي (للضحايا) أعلى من ذلك بكثير، وهذه الأرقام تشمل فقط تلك التي تمكنت الوكالة من تأكيدها".

وأضاف البيان أن "أونروا تواصل الدعوة على أعلى المستويات من أجل الوصول المستمر ومن دون عوائق للإمدادات الإنسانية اللازمة، بما في ذلك الوقود والغذاء والمياه والأدوية، إلى غزة".

ولفت البيان إلى أن "ملاجئ الأونروا التي تؤوي أكثر من نصف مليون شخص تعاني الاكتظاظ، وبخاصة في جنوب غزة، وحسب ما ورد بدأ بعض النازحين العودة إلى مناطق أخرى".

وجددت المنظمة دعوتها لالتزام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية ومرافق الأمم المتحدة.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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