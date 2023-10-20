أظهر استطلاع رأي في صحيفة معاريف الإسرائيلية الجمعة، أن ما يصل إلى 80% من الإسرائيليين يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا بد أن يتحمل المسؤولية عن الإخفاق الأمني الذي كشفه هجوم حركة حماس الكاسح في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.

وكان رئيس أركان الجيش ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) جميعاً أقروا بأن أجهزتهم فشلت في منع الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1400 إسرائيلي.

وصرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الشريك في ائتلاف حكومة نتنياهو، بأن قيادة الحكومة والقيادة الأمنية فشلتا في حماية إسرائيل، لكن رئيس الوزراء نفسه لم يصدر بياناً واضحاً بعد يعلن فيه مسؤوليته.

كما أن 69% من بين ناخبي حزب ليكود الحاكم المنتمي إليه نتنياهو، قالوا إن على رئيس الوزراء تقبّل المسؤولية، وفقاً للمصدر نفسه.

وكشف الاستطلاع أن نتنياهو متأخر كثيراً خلف وزير الدفاع السابق بيني غانتس، وهو رئيس حزب المعارضة المنتمي إلى الوسط، الذي انضم إلى حكومة وحدة وطنية الأسبوع الماضي.

وذكر المسح أن 48% من المشاركين يعتقدون أن غانتس سيكون رئيساً أفضل للوزراء مقارنة بنسبة 28% فقط صوّتت لمصلحة نتنياهو.

وأكد الاستطلاع أن 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة.

وقالت معاريف إن استطلاع الرأي أُجري في 18 و19 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 510 مشاركين وإن به هامش خطأ نسبته 4.3%.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ أسبوعين، استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياءً بكاملها وأسقطت آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.