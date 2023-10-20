سياسة
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مظاهرات بدول عربية وإسلامية تضامناً مع غزة وتنديداً بـ"الجرائم الإسرائيلية"
انتفضت مدن وعواصم عربية وإسلامية الجمعة، تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوعين على قطاع غزة المحاصر، وطالب المتظاهرون بوقف فوري لهذه الجرائم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
مظاهرات بدول عربية وإسلامية تضامناً مع غزة وتنديداً بـ"الجرائم الإسرائيلية"
جانب من مظاهرة بجامع الأزهر تضامناً مع فلسطين / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

خرج آلاف المتظاهرين حول العالم في مسيرات حاشدة الجمعة، تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي الذي تسبب باستشهاد ما يقارب 5 آلاف فلسطيني في القطاع.

ففي العاصمة الصومالية مقديشو تجمع مئات المتظاهرين بعد صلاة الجمعة للمطالبة بإنهاء الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أسبوعين.

أما في البوسنة والهرسك فقد أدان الاتحاد الإسلامي الهجمات الإسرائيلية، وجُمعت التبرعات النقدية للشعب الفلسطيني عقب صلاة الجمعة في مختلف مساجد البلاد، كما أقيمت صلاة الجنازة غيابياً على أرواح الشهداء الفلسطينيين، في مسجد بايراقلي التاريخي.

في جاكرتا نظم مئات الإندونيسيين مسيرة احتجاجية إلى السفارة الأمريكية، ومظاهرة أمام مبنى بعثة الأمم المتحدة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وعبَّر المتظاهرون عن استنكارهم الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، مطالبين بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي موريتانيا، شارك مئات في وقفات احتجاجية متزامنة أمام سفارات الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ومقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط.

وسلم المتظاهرون رسائل لسفارات الدول طالبوا فيها بـ"وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، والسماح بإيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر".

أما في تونس، فقد دعت جمعية القضاة التونسيين، إلى "يوم غضب وطني" في المحاكم كافة، احتجاجاً على "الجرائم الإسرائيلية" في قطاع غزة.

وعُلّقت خلال اليوم جميع الجلسات ونفذ القضاة وقفات احتجاجية بالزي القضائي أمام قصر العدالة بتونس وباقي مقرّات محاكم الاستئناف.

وفي مصر، خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن وميادين ومساجد منها "ميدان التحرير" والجامع الأزهر في العاصمة القاهرة، وطالب المتظاهرون بسرعة إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وفي عمان، تجمع آلاف الأردنيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وسط حراسة أمنية مشددة، ورفعوا شعارات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وعبروا عن رفضهم الشديد لوجود السفارة بالأردن.

كما جابت مسيرات حاشدة الجمعة أيضاً عدة مدن تركية وأطلق المتظاهرون هتافات مُدينة للجرائم الإسرائيلية في غزة.

وأدى مواطنو الولايات المنكوبة من الزلازل صلاة الغائب على الشهداء الفلسطينيين، وشارك مسؤولون ومنظمات المجتمع المدني في المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وخرجت مظاهرات أيضاً في كل من قطر واليمن والمغرب ولبنان، في عدة ساحات ومدن رافضة استمرار استهداف قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4137 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما أُصيبَ أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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