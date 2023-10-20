سياسة
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رغم المطالبة بإبعاده.. بايرن ميونيخ يرفض معاقبة مزراوي إثر دعمه فلسطين
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رفضه معاقبة لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي، بعد مطالبات بإبعاده إثر دعمه فلسطين، واصفاً اللاعب بأنه شخص محب للسلام.
رغم المطالبة بإبعاده.. بايرن ميونيخ يرفض معاقبة مزراوي إثر دعمه فلسطين
بايرن ميونيخ يرفض معاقبة مزراوي رغم مطالب إبعاده لدعمه فلسطين / صورة: AA
20 أكتوبر 2023

رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني، اتخاذ عقوبة ضد لاعبه الدولي المغربي نصير مزراوي إثر دعمه لفلسطين، رغم مطالبات عديدة من وسائل إعلام وسياسيين بعقابه وطرده من النادي وألمانيا.

وأكد النادي البافاري في بيان على موقعه استمرار الدولي المغربي نصير مزراوي ضمن قائمة الفريق في أعقاب المحادثات التي جرت بينه وبين لاعبه.

وذكر النادي أن اللاعب سيغيب حالياً عن المباريات المقبلة للفريق بسبب إصابة تعرض لها خلال مشاركته بإحدى المباريات الدولية مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وكشف البيان أن نصير مزراوي شخص محب للسلام، ويرفض بشدة الأحداث الحالية، ويدين كل نوع للإرهاب وكل منظمة إرهابية.

ولفت إلى أن النادي ومزراوي يرفضان بشدة نقل صراع الشرق الأوسط وعنفه إلى ألمانيا الملتزمة بالسلام، وأن الكراهية والعنف من أي نوع ليس له مكان في الثقافة السياسية الألمانية.

ورغم ذلك، شدد نادي بايرن ميونيخ على وقوفه ودعمه للجالية اليهودية في ألمانيا وإلى جانب إسرائيل.

وكان مزراوي قد أعلن صراحة عن دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في غزة بمنشورات على إنستغرام وهو ما أدى لتعرضه لهجوم شديد من صحيفة بيلد الألمانية التي اتهمته بأنه "مؤيد للإرهاب".

كما طالب أحد نواب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني يدعى يوهانس شتاينيجر بطرد اللاعب من النادي وألمانيا كلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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