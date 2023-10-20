سياسة
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استطلاع: 56% من الأمريكيين غير راضين عن سياسة بايدن تجاه إسرائيل
أوضح استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس الإخبارية أن 56% من الأمريكيين غير راضين عن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وأن 52% يعارضون إرسال السلاح إلى تل أبيب.
استطلاع: 56% من الأمريكيين غير راضين عن سياسة بايدن تجاه إسرائيل
استطلاع: 56% من الأمريكيين غير راضين عن سياسة بايدن تجاه إسرائيل / صورة: Reuters
20 أكتوبر 2023

أظهرت نتائج استطلاع في الولايات المتحدة أن 56% من الأمريكيين غير راضين عن سياسة الرئيس جو بايدن تجاه إسرائيل.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته شبكة سي بي إس الإخبارية بين 16 و19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فإن 57% من المشاركين يدعمون إرسال مساعدات إلى غزة.

وأعرب 56% من الأمريكيين عن عدم رضاهم إزاء سياسة الرئيس جو بايدن بشأن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وأبدى 85% من المشاركين قلقهم إزاء خطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، في حين أعرب 79% عن قلقهم بخصوص احتمال إجراء الولايات المتحدة أنشطة إرهابية.

وعارض 52% من الأمريكيين إرسال واشنطن أسلحة ومعدات إلى إسرائيل، بينما قال 24% إن بايدن يقدم أسلحة كثيرة إلى إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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