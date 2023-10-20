أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولا فيه تطورات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الاتصال ناقش التطورات الخطيرة بالمنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لحلها.

وأوضح البيان أن الرئيس التركي أشار إلى أن الفظائع المرتكبة على الأراضي الفلسطينية تتعمق أكثر، وأن صمت الدول الغربية بشأن قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة يؤدي إلى تفاقم النيران في غزة.

وأكد أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أن إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة من وطنهم أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل بذل كل جهد من أجل ضمان السلام وإيصال المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية الصحية على الفور إلى غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، رصدت في وقت سابق الجمعة، استشهاد 4137 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيبَ أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.