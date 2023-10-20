سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يناقش مع السيسي الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة
ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي تطورات الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة.
أردوغان يناقش مع السيسي الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يناقش مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي التوتر المتصاعد بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي / صورة: AA / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
20 أكتوبر 2023

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولا فيه تطورات الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن الاتصال ناقش التطورات الخطيرة بالمنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لحلها.

وأوضح البيان أن الرئيس التركي أشار إلى أن الفظائع المرتكبة على الأراضي الفلسطينية تتعمق أكثر، وأن صمت الدول الغربية بشأن قصف المستشفيات والمدارس ودور العبادة يؤدي إلى تفاقم النيران في غزة.

وأكد أن أردوغان شدد خلال الاتصال على أن إجبار الفلسطينيين في غزة على الهجرة من وطنهم أمر غير مقبول، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل بذل كل جهد من أجل ضمان السلام وإيصال المساعدات الإنسانية وخدمات الرعاية الصحية على الفور إلى غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، رصدت في وقت سابق الجمعة، استشهاد 4137 شخصاً جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، فيما أُصيبَ أكثر من 13 ألفاً آخرين.

وتواصل إسرائيل منذ نحو أسبوعين شنَّ غارات مكثفة على غزة، مخلِّفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية، ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردّاً على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحقّ الشعب الفلسطيني ومقدساته"، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us